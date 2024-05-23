Önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek F1 24'ün erken erişim sürümünde ilginç bir detayla karşılaşıldı. Oyunun giriş ekranında, sosyal medyada viral olan Türk şarkıcı INJI'nin popüler "Bellydancing" parçası çalıyor.

Electronic Arts imzası taşıyan Formula 1 oyunları serisinin yenisi olacak F1 24’ün çıkışına artık çok kısa bir süre kaldı. PS5, PS4, Xbox Series X/Si, Xbox One ve PC olmak üzere tüm platformlarda çıkış yapacak oyun, 28 Mayıs günü piyasaya sürülecek.

Tabii ki çoğu yeni oyunda olduğu gibi bazı içerik üreticileri oyunları deneyimlemek ve takipçilerine aktarmak için F1 24’e erkenden erişim sağladı. Bunlardan biri de oyun içeriği üreticisi Şefik Akkoç’tu. Akkoç, oyunda karşılaştığı keyifli bir detayı takipçileriyle paylaştı.

F1 24’te INJI’nin popüler şarkısı çalıyor

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Akkoç tarafından paylaşılan videoya baktığımızda, oyunda bir ara özellikle sosyal medyada şarkılarıyla çok popüler olmayı başaran INJI isimli Türk şarkıcı ile iş birliğine gidildiğini görüyoruz. Oyunun açılışında sanatçının bir şarkısı çalıyor.

Çalan şarkı “Bellydancing” isimli, 2023'ün kasım ayında piyasaya sürülen ve o zamanlarda Instagram ve TikTok gibi yerlerde viral olan bir şarkı. 23 yaşındaki sanatçının bu şarkısı, “Abi biraz göbek atalım ya” gibi viral sözleriyle İngilizceyi harmanlayarak oluşturulmuştu ve çok konuşulmuştu. Şarkının tamamına içeriğin sonunda ulaşabilirsiniz.

Oynanıştan yenilenmiş kariyer moduna kadar birçok yeniliği içeren F1 24, haftaya salı çıkış yapacak. Oyun, PlayStation’da 3.599 TL, Xbox’ta 2.899 TL, Steam’de ise 69,99 dolarlık (2.254 TL) cep yakan ön sipariş fiyatlarına sahip.

Oyunda kullanılan şarkı:

F1 2024 fragmanı: