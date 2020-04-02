Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre, Mac ve Windows için yeni bir video mesajlaşma uygulaması kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yeni uygulamayla Facebook kullanıcıları masaüstünden video görüşme yapabilecek. Facebook, geçen ay sesli ve görüntülü mesajlaşmalarda yüzde 100'lük bir artış yaşandığını söyledi.

Facebook, bugün yaptığı bir açıklamayla Mac ve Windows için yeni bir mesajlaşma uygulamasını kullanıcıların hizmetine sunduğunu duyurdu. Yeni mesajlaşma programıyla birlikte Facebook kullanıcıları masaüstünden video görüşme yapabilecek. Facebook'un blog sayfasından yapılan duyuruda, yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) ima edilerek, insanların sevdikleriyle daha önce olmadığı kadar teknoloji aracılığıyla bağlantı kurduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, geçtiğimiz ay boyunca tarayıcılar aracılığıyla sesli ve görüntülü aramalarda yüzde 100'ün üzerinde bir artış yaşandığı belirtilirken, yeni uygulamayla birlikte Messenger'ın sınırsız ve ücretsiz grup video aramaları seçeneğiyle birlikte Mac ve Windows masaüstlerinde kullanılabileceği vurgulandı.

Mobile göre daha geniş ekran

Yeni mesajlaşma uygulamasıyla birlikte, kullanıcıların mobildeki video mesajlaşma uygulamasına göre daha büyük bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Facebook'ta arkadaş olduğunuz herhangi bir kişiyle e-posta ya da telefona ihtiyaç duymadan kolayca görüşme yapabileceksiniz. Bunların yanı sıra çoklu görev, bildirimler, mobil ve masaüstünde sohbet senkronizasyonu ve Karanlık Mod da masaüstü mesajlaşma uygulamasında yer alan özellikler arasında.

Yeni uygulamayı Microsoft Store ya dan Apple Store'dan edinebilirsiniz. Tıpkı mobil versiyonunda olduğu gibi, masaüstü versiyonu da aynı zamanda yazılı sohbeti destekliyor. MacOS için OS X 10.10.0 ya da daha sonraki sürümler, Windows kullanıcıları içinse Windows 10 versiyon 10240.0 ya da daha sonraki güncellemeler gerekiyor.

Facebook daha önce COVID-19 salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da grup görüşmelerinin 10 kat arttığını duyurmuştu. Şirket aynı zamanda Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki mesajlaşma trafiğinin de şubat ayında yüzde 50 arttığını söylemişti.

Facebook'un masaüstü mesajlaşma uygulamasını Microsoft Store, Apple Store bağlantılarını kullanarak indirebilirsiniz.