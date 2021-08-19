Pandeminin başladığı günden beri bilgi kirliliği ile mücadele vermeye çalışan Facebook, Instagram da dahil olmak üzere COVID-19 ve aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 20 milyon gönderiyi sildiğini belirtti.

Bildiğiniz üzere Facebook, pandeminin başlangıcından beri bilgi kirliliğinin en yoğun olduğu platformlardan birisi. İnsanların bilip bilmeden hem COVID-19 hem de aşılar hakkında yanlış bilgiler paylaşması, bazı kişilerin aşı olmaktan vazgeçmesi gibi son derece kötü sonuçlar doğurabiliyor.

Bu olayın önüne geçmek isteyen Facebook ve sahip olduğu diğer sosyal medya platformu Instagram, pandeminin başlangıcından geçtiğimiz Temmuz ayına kadar toplamda 20 milyon yanlış bilgi içeren gönderiyi ve 3 binden fazla sayfayı platformdan sildiklerini açıkladı.

190 milyondan fazla gönderi, Facebook tarafından riskli olarak işaretlendi

Platformlarında yayınlanan içerikler hakkında son zamanlarda bir hayli hassas davranan Facebook, geçtiğimiz günlerde platformda bugüne kadar COVID-19 hakkında yanlış bilgi içeren gönderilere ne yapıldığını açıkladı. Tüm bu açıklamaları yapan kişi, dün yani 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapılan toplantıya katılan Facebook'un dürüstlükten sorumlu başkan yardımcısı Guy Rosen'di.

Sosyal medya platformlarında COVID-19 ile ilgili yanlış bilgi içeren bir gönderinin kaldırılması için 65 farklı kriterin olduğunu belirten Rosen, aşının alzheimera yol açtığı veya aşılı kişilerin yanında olmanın yan etkilere yol açtığı gibi iddiaların, bu listede yer aldığını belirtti.

Yapılan açıklamalara göre Facebook, bugüne kadar sildiği 20 milyon gönderinin yanı sıra, COVID-19 ve aşılara karşı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 binden fazla hesabı, sayfayı ve grubu kaldırmış durumda. Ayrıca Rosen, Facebook teyitçileri tarafından riskli işaretlenen 190 milyondan fazla gönderinin, platformdaki haber kaynağının en alt sıralarında yer aldığını da belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Facebook, platformdan üst üste gönderi silmeye başlamıştı. Bu gönderilerin çoğu, Afganistan'ı ele geçiren terör örgütü ile ilgili yapılan paylaşımlardı ve Facebook, Taliban'ın önüne engel koymak amacıyla Instagram ve Whatsapp'taki Taliban destek hesaplarının kapatılacağını açıkladı.