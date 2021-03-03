iOS 14.5'in üçüncü geliştirici beta sürümü yayınladı. Yayınlanan sürüm, şu ana dek büyük bir yenilik ortaya koymadı. Bu sürüm daha çok, önceki geliştirici beta sürümlerde ortaya çıkan özelliklerin iyileştirmelerini kapsıyor gibi görünüyor.

Apple, iOS 14.5'in üçüncü geliştirici beta sürümünü yayınladı. Yaklaşık iki hafta önce ikinci geliştirici beta sürüm için çalışmalarını tamamlayan şirket, şimdi de üçüncü geliştirici beta sürüm için hazırlıkları tamamladı. Yalnız son beta sürüm, şu an için keşfedilmiş bir yenilik göstermiyor. Şirket, bunun yerine mevcut özellikleri iyileştirmiş gibi görünüyor.

iOS 14.5'in ikinci geliştirici beta sürümü, Müzik uygulamasını yenilemeye ek olarak Apple Watch ile iPhone'un ekran kilidini açmak gibi bazı yeni özellikler sunacak. Yeni geliştirici beta sürümde şu ana kadar yapılan keşifler de bu bilindik özelliklerle sınırlı. Ancak geliştiriciler, yeni beta sürüm üzerinde incelemeler yapmaya devam ediyorlar. Yani birkaç yeni özellik, önümüzdeki saatler itibarıyla gün yüzüne çıkabilir.

iOS 14.5'in üçüncü geliştirici beta sürümü, yayınlandıktan sonra geri çekildi

Apple, iOS 14.5'in son geliştirici betasını yayınladıktan birkaç saat sonra, bu güncellemeyi geri çekti. Neden böyle bir şey yapıldığı bilinmezken geliştirici hesabına sahip kullanıcılar bir süre sonra, güncellemeyi yeniden indirebilir oldular. An itibarıyla bu güncellemenin yapı numarası, "18E5164h" olarak geçiyor. Geliştiriciler bu sürümü, kablosuz güncelleme yaparak da kullanmaya başlayabilirler.

Bu arada; iOS 14.5'in üç ve daha sonraki geliştirici beta sürümleri, büyük yenilikler sunmayabilir. Yani beklediğiniz bir özellik varsa, bu sürümde göremeyebilirsiniz. Çünkü şirket, bir ya da birkaç geliştirici beta sürümünden sonra genel beta sürümlere geçiş yapacak. Bu süreçte de yeni özelliklerden ziyade, bugüne dek ortaya çıkan özelliklerin geliştirilmesine odaklanılacak. Bu yüzden son geliştirici beta sürümle ilgili beklentiyi yüksek tutmamak, daha iyi bir yaklaşım olacaktır.