Facebook'un geçtiğimiz günlerde duyurusunu gerçekleştirdiği kripto para birimi Calibra'ya ait logonun, Current isimli bir bankanın logosuyla büyük benzerliğe sahip olması, bankanın dikkatinden kaçmadı.

Birçok insan Facebook’un mali hizmetler sektörüne girmesi konusunda mutsuz olsa da Current isimli bir banka, bu konuda çok daha farklı bir bakış açısına sahip. Facebook’un kripto parası Calibra için tasarlanan logo, Current’ın logosuyla büyük oranda benzerlik gösteriyor.

Durumu fark eden ve hemen tepkisini gösteren Current, resmi Twitter hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımında “Tek renk pastel boyanız kalınca böyle oluyor” yazan banka, kendi logolarıyla Calibra'nın logosu arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Tabii ki durumun intihal ya da eser hırsızlığı olmaması da oldukça mümkün. Çemberler ve çizgiler oldukça yaygın işaretler olduğu için bu logo, bilinçsiz bir şekilde yapılmış da olabilir. Yine de aradaki benzerliğin ciddi anlamda fazla olduğunu ve iki şirket de mali hizmet sağladığı için ileride bazı karışıklıkların doğabileceğini belirtelim.