Facebook; Messenger ve Instagram DM’yi resmi olarak birleştirdiğini duyurdu. Şu anda sınırlı sayıda ülkede hizmete açılan özellik, yakında küresel olarak yayınlanacak. Birleşmeyle birlikte yeni özellikler de bizleri bekliyor.

Facebook, elinde bulunan büyük platformları birleştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Şirketin Facebook, Instagram ve WhatsApp için planladığı birleşik mesajlaşma hizmetinde sonraki aşamaya geçildi. Yeni sistemle birlikte Facebook Messenger ve Instagram DM birleşmiş oldu. Elbette Facebook, pek çok yeni özelliğinde olduğu gibi bunu da kademeli olarak getiriyor.

Şirket, bu yeni sistemi resmi olarak başlatmış olsa da şimdilik birkaç ülkeyle sınırlandırdı. Aslında şirketin planları ilk olarak geçen yılın başında ortaya çıkmıştı. The New York Times tarafından ortaya atılan iddiayı Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg doğrulamış, ancak bu sürecin biraz zaman alacağını söylemişti. Görünen o ki o zaman, artık geldi.

Instagram, geçen ay yayınladığı bir güncellemede bu özelliği tanıtılmaya başlanmıştı. İki Facebook uygulamasının simgelerini gösteren bir mesajda, “Instagram’da mesajlaşmanın yeni bir yolu var” ifadeleri kullanılmıştı. Yine de güncellemeyi indirseniz dahi ülkemizde şu anda kullanılamıyor.

Facebook Messenger ve Instagram DM’in birleşmesi sonucunda hangi yenilikler gelecek?

Konuyla alakalı açıklama yapan Facebook, “En iyi Messenger özelliklerinden bazılarını Instagram’a getirmek için Messenger ve Instagram deneyimini birleştiriyoruz. Bu sayede hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın en iyi mesajlaşma deneyimine erişmiş olacaksınız.” şeklinde açıklama yaptı. Instagram kullanan kişilerden gelen mesajların Instagram uygulamasında kalmaya devam edeceğini söyleyen Facebook, ana değişikliğin tek bir uygulama üzerinden iki platformdaki arkadaşlarınıza da ulaşmak olduğunu belirtti. Instagram’daki yeni Messenger deneyimi sayesinde yakında pek çok yeniliğin geleceği de açıklandı. Bu yeniliklerden bazıları şunlar:

Uygulamalar arasında iletişim: Mesaj göndermek ve video görüşmelerine katılmak için tek bir uygulamadan her iki uygulamaya de sorunsuz bağlantı kurabileceksiniz.

Mesaj göndermek ve video görüşmelerine katılmak için tek bir uygulamadan her iki uygulamaya de sorunsuz bağlantı kurabileceksiniz. Birlikte izle: Bir video görüşmesi sırasında arkadaşlarınızla ve ailenizle IGTV, diziler, filmler ve pek çok farklı videoyu izleyebileceksiniz.

Bir video görüşmesi sırasında arkadaşlarınızla ve ailenizle IGTV, diziler, filmler ve pek çok farklı videoyu izleyebileceksiniz. Kaybolma modu: Mesajların görüldükten veya sohbeti kapattıktan sonra kaybolacağı bir moda erişim sağlayacaksınız.

Mesajların görüldükten veya sohbeti kapattıktan sonra kaybolacağı bir moda erişim sağlayacaksınız. Selfie etiketleri: Sohbet için çektiğiniz selfieleri bumerang çıkartması olarak kullanabileceksiniz.

Sohbet için çektiğiniz selfieleri bumerang çıkartması olarak kullanabileceksiniz. Sohbet renkleri: Sohbetleri renk seçenekleriyle kişiselleştirebileceksiniz.

Sohbetleri renk seçenekleriyle kişiselleştirebileceksiniz. Özel emoji tepkileri: Gelen mesaja hızlı bir şekilde tepki vermek için emojiler için bir kısayol oluşturabileceksiniz.

Gelen mesaja hızlı bir şekilde tepki vermek için emojiler için bir kısayol oluşturabileceksiniz. Yönlendirme: Sevdiğiniz içerikleri grup da dahil 5 hesaba gönderebileceksiniz.

Sevdiğiniz içerikleri grup da dahil 5 hesaba gönderebileceksiniz. Yanıtlar: Sohbetinizdeki belirli mesajlara doğrudan yanıt verebilir ve konuşmayı daha akıcı kılabilirsiniz.

Sohbetinizdeki belirli mesajlara doğrudan yanıt verebilir ve konuşmayı daha akıcı kılabilirsiniz. Animasyonlu mesaj efektleri: Animasyonlu efektler kullanarak mesajlarınızı daha görsel bir hale sokabilirsiniz.

Animasyonlu efektler kullanarak mesajlarınızı daha görsel bir hale sokabilirsiniz. Mesaj kontrolleri: Size kimin doğrudan mesaj gönderebileceğine veya gönderemeyeceğine karar verebilirsiniz.

Size kimin doğrudan mesaj gönderebileceğine veya gönderemeyeceğine karar verebilirsiniz. Gelişmiş raporlama ve engelleme güncellemeleri: Instagram’daki tek mesajlara ek olarak tüm sohbeti de bildirebilirsiniz.

Güncelleme adım adım gelecek

Bu özelliği ilk aşamada dünyanın birkaç ülkesinde kullanıma sunduklarını söyleyen Facebook, Instagram ve Messenger entegrasyonunun ilerleyen zamanda küresel olarak genişletileceğini söyledi.