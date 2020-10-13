Her biri 100 milyondan fazla indirilen Homescapes ve Gardenscapes'in reklamları, yanıltıcı oldukları gerekçesiyle İngiltere'de yasaklandı. Geliştirici şirket ise reklamların yanıltıcı olmadığını, reklamlardaki oyunların yüksek seviyelerde ortaya çıktığını ifade etti.

Pek çoğumuzun hiçbir zaman oynamasak da farkı oyunlar oynarken karşımıza çıkan reklamlar nedeniyle aşina olduğumuz 'Homescapes' ve 'Gardenscapes' adlı mobil oyunlara ait reklamlar, İngiltere’de resmi olarak yasaklandı.

İrlanda merkezli bir şirket olan Playrix tarafından geliştirilen Homescapes ve Gardenscapes’in reklamları, İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından 'yanıltıcı' oldukları gerekçesiyle yasaklandı.

Playrix: Reklamlarda gösterilen oyunlar, indirilen oyunda da var ama yüksek seviyelerde

Mart ayı itibarıyla Facebook’ta da görülmeye başlanan Homescapes ve Gardenscapes oyunlarına ait reklamlar, ASA’ya şikayet edilmişti. Kullanıcıların iddiasına göre reklamlar, oyuncuların belli bir düzen içinde bulmacayı çözmek için adım adım tercihlerde bulunduğu bir oyunu gösteriyordu. Ancak oyunu indirdiklerinde bambaşka bir içerik ile karşılaşıyorlardı.

Geliştirici Playrix ise söz konusu şikayetlerle ilgili yaptığı açıklamada reklamlarda yer alan oyunun indirilen oyunlarda bulunduğunu, ama reklamlarda gösterilen bu 'mini-oyunların' her 20 seviyeden sonra ortaya çıktığını belirtti. Ancak bu açıklamalar şikayetleri durdurmadı ve Playrix, çözümü oyunu değiştirip reklamlarda gösterilen 'mini-oyunları' erken seviyelere çekmekte buldu.

ASA: Reklamlar, oyunları doğru temsil etmiyor, bu nedenle yanıltıcı

ASA, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kullanıcıların reklamlarda gösterilen oyuna erişebilmeleri için oyuna uzun süre devam etmeleri gerektiğini anladık. Ama reklamlar oyunları doğru temsil etmedikleri ve içerikle uyuşmadığı için yanıltıcı oldukları sonucuna vardık.” ifadelerini kullanırken; reklamların artık gösterilmemesi gerektiği kararını aldı ve Playrix’e gelecekte yayınlayacağı reklamlarda oyunun gerçek içeriğini kullanması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Homescapes ve Gardenscapes, muhtemelen yanıltıcı reklamların da etkisiyle epey popüler oyunlar haline gelmiş durumdalar. Zira her iki oyunun da Play Store’da 100 milyonun üzerinde indirilmeye ulaşmış durumda. Her iki oyun da Candy Crush ya da Bejewelled benzeri ‘Match-3’ olarak adlandırılan basit ancak bağımlılık yapan oyun stilini kullandığından geniş kitlelere hitap edebiliyor.