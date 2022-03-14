Facebook, geçtiğimiz hafta şok eden bir açıklama ile 'Putin'e ve Rus işgalcilerine' nefret söylemine izin vereceğini açıklamıştı. Tartışma yaratan ve tepki toplayan bu açıklama sonrası Facebook'tan geri adım geldi.

Neredeyse üç haftadır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, aklınıza gelebilecek her alanda yıkıcı etkiler yaratmış durumda. Hayatını kaybeden siviller, vurulan şehirler ve savaştan kaçmak için evlerini terk eden insanların yanında; her iki ülkenin de ekonomisi büyük darbe almış durumda.

Ancak bu savaşın bir diğer tartışmalı yanı da, dünya devi şirketlerden spor dünyasına, üniversitelerden orkestralara 'Ruslara yaptırım' açıklamaları oldu. Ekonomik olarak Rusya'yı yıpratmak için atılan adımların yanında, Münih Filarmoni Orkestrası'nda Rus bir orkestra şefinin görevden alınması gibi kararlar, dünya genelinde Rus halkına yönelik nefreti beslediği ve ırkçılığa evrildiği sebebiyle eleştirildi. Bu tür adımlardan birini de geçtiğimiz hafta Facebook atmıştı.

Putin ve Rus birliklerine yönelik nefret söylemine izin verilmesinde, gelen tepkilerden sonra geri adım atıldı

Facebook ve Instagram adına çatı şirket Meta tarafından birkaç gün önce yapılan şok eden bir açıklamada “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin bir sonucu olarak, ‘Rus işgalcilere ölüm’ gibi şiddet içeren konuşmalar gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izin verdik.” ifadelerine yer verilmiş; nefret söylemine göz yumulacağı açıkça belirtilmişti.

Bugün ise şirketten gelen bir başka açıklama, büyük bir geri vites olarak yorumlandı. Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, konu hakkında yaptığı açıklamada hem Ruslara hem de 'bir devlet başkanının öldürülmesine' yönelik nefret söylemlerini desteklemediklerini; bu konuya açıklık getirmek için de topluluk kılavuzlarını güncellemeye gideceklerini belirtti.

Açıklamasında Clegg, "Meta Rusofobiye karşı duruyor" diyerek "Platformumuzda Ruslara yönelik soykırım, etnik temizlik veya herhangi bir ayrımcılık, taciz veya şiddet çağrılarına toleransımız yok." ifadelerini kullandı. Yaşanan tüm bu gelişmeler ve nefret söyleminin serbest bırakılması sonrası Rusya Instagram'a erişimi engellemiş; milyonlarca kullanıcının platformlara erişimi yasaklanmıştı.