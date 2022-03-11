Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, sosyal medya platformlarında Putin'e ve Rus askerlerine yönelik nefret söylemlerini serbest kıldı. Şirket, sivillere yönelik söylemlereyse izin verilmeyeceğini açıkladı.

Günümüzde hizmet veren her sosyal medya platformu, kullanıcıların bir bireye, gruba ya da değere yönelik nefret söylemi sarf etmelerini yasaklıyor. Fakat bugün, Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta’dan her iki sosyal medya platformunda da uygulanacak çokça tartışılacak bir değişiklik geldi.

Meta sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin bir sonucu olarak, ‘Rus işgalcilere ölüm’ gibi şiddet içeren konuşmalar gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izin verdik.” ifadelerini kullandı. Evet, Facebook ve Instagram’da Rus askerlerinin ölümünü şiddetle dilemek artık serbest oldu..

Rus sivillere karşı şiddet çağrısı yasak olmaya devam edecek

The New York Times tarafından yapılan açıklamaya göre bu ‘serbestlik’, Ukrayna, Rusya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya’daki Facebook ve Instagram kullanıcıları için geçerli kılındı. Reuters tarafından ortaya çıkarılan Meta’nın moderatörlerine gönderdiği mesajdaysa savaş esirleri hariç olmak üzere Rus askerlerin hedef alınmasına izin verileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra sözcü Andy Stone, açıklamasının devamında Rus sivillere karşı şiddet çağrılarına ise izin vermeyeceklerini belirtti. Öte yandan yine Reuters’ın ortaya çıkardığı mesaja göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’ya ölüm çağrısı yapılan gönderilere de izin verilecek. Fakat bu gönderilerin ‘başka hedefler içermemeleri’ veya ‘konum veya yöntem gibi iki güvenilirlik göstergesi’ taşımamaları gerekecek.