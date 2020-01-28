Facebook, CEO Mark Zuckerberg'ün 2018 yılında söz verdiği 'Temiz Geçmiş' özelliğini yayınladı. Özellik sayesinde kullanıcılar, Facebook'un kendilerini nasıl takip ettiğini yönetme şansı elde edilecek.

Facebook; uzun bir süredir kullanıcılarına, sosyal paylaşım ağında gizliliklerini kontrol etme yetkinliği vermeye çabalıyor. Dün yayınlanan bir özellikse kullanıcıların gizlilik kontrollerini sosyal paylaşım ağının ötesine taşımalarını sağlayacak.

Data Privacy Day'de Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yayınlanan bir blog yazısında, 'Off-Facebook Activity' (Facebook Dışı Faaliyet) aracının dünya çapında kullanıcıların hizmetine sunulduğu duyuruldu. Bu araç sayesinde kullanıcılar, Facebook'un internette kendilerini ne derece takip edebileceğini belirleyebilecekler. Zuckerberg, Mayıs 2018'de sözünü verdiği bu özelliğe Temiz Geçmiş adını vermişti.

Yeni özellikle birlikte Facebook'taki geçmişinizi silebileceksiniz:

Ağustos ayında sınırlı sayıda kullanıcıya açılan özellik, şimdi Facebook'u aktif olarak kullanan 2,4 milyar kişinin erişimine açılmış durumda. Zuckerberg, özelliğin kullanıma açılmasını ertelediklerini çünkü bazı Facebook sistemlerini yeniden inşa etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Zuckerberg'ün duyurduğu özellik şöyle çalışıyor: Başka şirketlerin internet sitelerini ziyaret eden kullanıcıların o sitedeki faaliyetleri Facebook'a iletiliyor ve Facebook bu bilgileri kullanıcıların ilgilendiği reklamları onlara göstermek için kullanıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, bu bilgilerin bir özetini görebilecek ve diledikleri takdirde bunu hesaplarından kaldırabilecek.

Facebook'un üçüncü taraflar aracılığıyla elde ettiği kullanıcı bilgileri, insanları hâlâ şaşırtıyor. Son olarak Electronic Frontier Foundation, Android cihazlardaki 'Ring' isimli kapı zili uygulamasının, üçüncü taraf izleyiciler aracılığıyla Facebook'a bilgi gönderdiğini tespit etti. Bunun yanı sıra araştırmacılar, kadınların regl döngüsünü takip eden uygulamaların ve bazı sağlık uygulamalarının da Facebook'a hassas bilgiler ilettiğini ortaya çıkarmıştı. Şirket, bu bilgi paylaşımlarını 'standart bir uygulama' olarak savunmuştu.

Yeni Facebook özelliği aracılığıyla geçmişinizi silebildiğiniz gibi takip edilme özelliğini de kapatma şansına sahip oluyorsunuz. Böylece çevrimiçi geçmişini sürekli olarak silme ihtiyacı duymayacaksınız.

Bununla birlikte Facebook, bir uyarıda bulunuyor: Yeni araç, sizin çevrimiçi verilerinizin izini takip etmeyi engellese de reklamcıları ve şirketleri diğer bilgilere dayanarak (örneğin iletişim bilgileriniz) size reklam sunmaktan alıkoymayacak. Bunu engellemek için Reklam Ayarları kısmından 'Ortaklardan alınan verilere dayalı reklamlar' sekmesini kapatmanız gerekiyor.