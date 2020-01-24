İtalya, Facebook'u Kullanıcı Verilerini Sattığı İçin Uyardı

Birçok ülkeyle başı dertte olan Facebook'un bu sefer karşısına çıkan ülke İtalya oldu. İtalya'nın rekabet kurumu, Facebook'u kullanıcı verilerini sattığı gerekçesiyle uyardı.

Yaptığı her değişiklikle gündem olan Facebook, bildiğiniz üzere bugüne kadar birçok kötü kararla anıldı. Şirket, 2016 yılında ABD’deki seçimleri etkileyecek reklam kampanyaları yürütmesiyle ve kullanıcı verilerini satmasıyla o günden beri eleştiri yağmuruna tutuldu.

Facebook’un kullanıcı verilerini satıyor olduğu artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yine de Facebook, veri satışını gerçekleştirme yöntemlerinde biraz daha ileri gidebiliyor. Şirketin birçok farklı ülkeden sonra bu kez de İtalya’yla başı dertte gibi görünüyor.

İtalya'dan Facebook'a uyarı:

İtalya’nın rekabet kurumu, Facebook’a önemli bir uyarıda bulundu. Kurum, şirketin kendilerine haber vermeden veri satışına devam etmesi durumunda 5 milyon euro cezayla karşı karşıya kalabileceğini belirtti fakat bu durum İtalya’nın Facebook’la yaşadığı ilk sorun değil.

Geçtiğimiz sene İtalya, Facebook’a kullanıcı verilerini kimsenin izni olmadan kullandığı gerekçesiyle 10 milyon euroluk ceza kesti. İtalya, Facebook’un kullanıcı verilerini ticari bir amaçla kullanırken kullanıcıları bu konu hakkında yeterince uyarmaması ve gizlilik kuralları konusunda kullanıcılarını bilgilendirmemesi konusundan şikâyetçiydi.

Bununla birlikte İtalya’nın rekabet kurumu, günümüzde süren bir davada da Facebook’un hata yaptığını söyledi. Kurum, cuma günü yayınladığı bir bildiride Facebook’un ana sayfasında ve uygulamasındaki ticari uygulamalar hakkında ‘düzeltici açıklama’ yapmadığını savundu.

İtalyan kuruma göre kullanıcılar hâlâ verilerinin hangi amaçlara hizmet etmek üzere toplandığına ve kullanıldığına dair net bir bilgi alamıyor. Facebook ise hâlâ kullanıcı verilerini satmadığını savunuyor.

Tüm bunlar dışında Facebook’un Cambridge Analytica skandalı hâlâ ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Brezilya, Facebook’a 1,6 milyon dolarlık ceza kesti. Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki 443 bin Facebook kullanıcısının verileri, 'şüpheli amaçlar' için kullanıldı.