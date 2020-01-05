Facebook, WhatsApp'ta Reklam Göstermeye Başlayacak

Reklamlarıyla meşhur Facebook, WhatsApp'ın 2012 yılında verdiği sözleri bozarak artık kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak. Uygulamaya gelecek yeni güncellemeyle 'Durum' sekmesinde reklamlar gözükecek.

Facebook’un ana sayfanızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi reklamlarla bölüyor olması artık can sıkıcı seviyeye mi geldi? Öyleyse maalesef size çok daha kötü bir habermiz olacak. Öyle ki bu haberi okuduğunuzda hafif öfkelenecek ve bahsedeceğimiz uygulama için alternatifler arayacaksınız.

Konumuz tabii ki dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması ve Facebook’un bünyesinde olan WhatsApp. Popüler mesajlaşma uygulaması, sonunda üst kuruluşundan da bariz izler taşımaya başlayacak. WhatsApp, artık kullanıcılarına platform üzerinden onlara reklam gösterecek.

WhatsApp'ın 'Durum' sekmesine reklamlar geliyor:

WhatsApp, 1,5 milyar insanın birçok nedenden dolayı kullandığı bir mesajlaşma platformu. Platform, özellikle istediğimiz kişi veya grupla mesajlaşmayı fazlasıyla kolay hale getirdiğinden bu kadar popülerleşmiş durumda. Fakat Facebook, WhatsApp kullanıcılarının mutlu olmasından hoşnut değil gibi duruyor.

WhatsApp’a gelecek yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların hikaye paylaştıkları ‘Durum’ sekmesinde reklamlar gözükecek. Elbette bunu duyan kullanıcılar da Mark Zuckerberg’e ve Facebook’a öfkesini göstermekten geri kalmadı. Bazı kullanıcılar WhatsApp’ın reklam alması durumunda platformu terk edeceklerini söyledi.

Peki WhatsApp kullanıcılarını bu kadar sinirlendiren şey nedir?

WhatsApp, 2012 yılında kullanıcılarına çok büyük iki söz vermişti: Platformu gelir amaçlı kullanmamak ve kullanıcı verisi toplamamak. 2014 yılında 19 milyar dolara Facebook’a satıldığından bugüne kadar bu söz tutulmuştu. Fakat öyle görünüyor ki artık bu sözlerin son kullanma tarihi geçti.

WhatsApp’ta reklam olacak olması demek, yalnızca reklamsızlık sözünün bozulduğu anlamına gelmiyor. Bir platformda reklam varsa o platform aynı zamanda kullanıcıların verilerini de topluyordur. Peki uygulama gelecekte nasıl bir şeye dönüşecek? Para toplama politikası daha da artacak mı? Bunu bize zaman gösterecek.

Ancak WhatsApp’a gelecek yeni güncellemeden mutlu olan bir taraf da mevcut: Reklam verenler. Belirli kullanıcıları hedef alan reklamlar küçük işletme ve girişimlerin tanınması için büyük bir fırsat doğurabilir.