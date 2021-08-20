Facebook, bugüne kadar platformda en çok dikkat çeken gönderi türünü açıkladı. Politik gönderilerin daha fazla ilgi görmesi beklenirken, birbirinden alakasız ve saçma gönderilerin en üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, bugüne kadar platformda çoğunlukla sağcı görüşleri ön plana çıkarmakla suçlanıyordu. Bu iddialar üzerine şeffaf olma kararı alan şirket, platformda en fazla kişi tarafından görüntülenen paylaşımları insanlarla paylaştı.

Açıkçası Facebook'ta en çok görüntülenen paylaşımların biraz komik ve absürd olduğunu söyleyebiliriz. Zira en çok görüntülenen paylaşımların arasında "şekerli spagetthi iyi gider mi" gibi ilginç gönderiler yer alıyordu. Dilerseniz bu yıl içerisinde Facebook'ta en çok hangi paylaşımlar ilgi görmüş, birlikte bakalım.

İlk sıralarda çoğunluka meydan okumaya yönelik gönderiler yer alıyor

Öncelikle Facebook'un paylaşmış olduğu verilerin sadece ABD'de yapılan paylaşımlardan ibaret olduğunu ve sadece geçtiğimiz Nisan ve Temmuz aylarını kapsadığını belirtelim. Yukarıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz üzere ABD'de en çok ilgi gören gönderilere baktığımız zaman, ilk sırada "gördüğünüz ilk üç kelime gerçekliğinizi yansıtıyor" başlıklı paylaşımın olduğunu görüyoruz. Facebook, buna benzer paylaşımların bir hayli ilgi gördüğünü ve çoğunu listede ilk 20 sırada yer aldığını belirtiyor.

En çok ilgi gören ikinci paylaşım ise Türkiye'de de bir benzerini yaptığımız "Yaşlıyım ama genç gösteriyorum, 30 yaşından büyük bir fotoğrafını göster" adlı meydan okuma oldu. ABD'de yaklaşık 5 milyon kişi, bu paylaşımı görüntüledi.

Facebook'un en ilgi gören gönderilerini paylaşan "The typical mom" adlı sayfanın gönderileri, Facebook'un açıklamasına göre listede ilk 20'ye girmeyi başardı. Bu gönderilerin arasında "En son katıldığın konserin adını vererek randevuya çık" ve "47'e 28 eklemeye çalıştığınızda kafanızda neler oluyor?" gibi paylaşımlar yer aldı.