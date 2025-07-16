“Faladdin” ve “Binnaz” gibi mobil uygulamaların kurucusu olan Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Peki hangi suçlamalar yöneltiliyor?

Fal bakma uygulamaları son yıllarda iyice popüler hâle gelerek milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmeye başlamıştı. Bu tarz uygulamalara arasında en popüler olanlardan biri de “Faladdin” ismi verilen bir uygulamaydı. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Gelen bilgilere göre birçok kişi tarafından kullanılan “Faladdin” ve “Binnaz” mobil uygulamalar ile internet sitelerinin sahibi olan Sertaç Taşdelen isimli girişimci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu

Taşdelen’in gözaltı kararının detayları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak konuyla ilgili kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındığı belirtilmiş. Taşdelen’e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak gelir elde edip suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltildiği de gelen detaylar arasında.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Taşdelen’in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulduğu da aktarılmış. Konu hakkında gelen bilgiler bu kadar. Daha fazla detay geldiğinde sizlerle paylaşacağız.