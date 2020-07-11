EA Sports, UFC 4’ün Çıkış Tarihini Fragmanla Duyurdu

Video oyun geliştiricisi EA Sports, dövüş oyunu serisi UFC'nin merakla beklenen 4. oyununun çıkış tarihini fragmanla birlikte duyurdu. Şu anda ön siparişe açılan UFC 4, 14 Ağustos 2020’den itibaren PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında oynanabilir olacak.

Video oyun geliştiricisi Electronic Arts’ın spor oyunları markası EA Sports, son dövüş oyunu UFC 3’ü 2 Şubat 2018 tarihinde piyasaya sürmüştü. Aradan geçen 2 yılı aşkın sürede yeni bir UFC oyunu duyurmayan firma, nihayet serinin hayranlarını sevindirecek bir gelişme paylaştı ve yeni oyunun çıkış tarihini tanıtım videosuyla beraber paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde UFC 4’ün bugün, yani UFC 251 etkinliği sırasında tanıtılmasının beklendiğini sizlere aktarmıştık. Tahmin edildiği gibi beklenen oldu ve oyun, Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı özel bir adada gerçekleştirilecek olan UFC 251 ile aynı gün içerisinde duyuruldu.

UFC 4’te öne çıkan yenilikler neler?

Yayınlanan videoya baktığımızda dikkat çeken ilk nokta, kapak fotoğrafında yer alan dövüşçüler oluyor. Serinin bir önceki oyunu UFC 3’ün kapak fotoğrafında ünlü dövüşçü Conor McGregor yer alırken yeni oyunun kapağında UFC Orta Siklet Şampiyonu Israel Adesanya ve 5 saniye ile UFC tarihindeki en hızlı nakavt rekorunu elinde bulunduran Jorge Masvidal’ın resimleri yer alıyor.

Oyunu resmî web sitesinde ön siparişe açan firma, oyunu ön siparişle satın alan oyunculara özel oyun içi ögeler de sunuyor. Bu noktada oyunu ön siparişle satın alan oyuncular, Tyson Fury ve Anthony Joshua’ya erişim şansını yakalıyorlar. Bununla birlikte videoda, oyunda yer alacak yeni dövüş mekânları da gösteriliyor.

‘Backyard’ ve ‘Kumite’ olarak adlandırılan bu alanlardan ilki, adından da anlaşılacağı üzere daha çok bahçe ve sokak konsepti üzerine tasarlanmış durumda. Öte yandan Kumite adı verilen diğer mekân ise daha çok illegal dövüşlerin döndüğü, yer altı bir mekân olarak biliniyor.

UFC 4 çıkış tarihi:

Geliştirici EA Sports, yayınlanan videoyla birlikte oyunun çıkış tarihini de duyurdu. Buna göre dövüş oyunu serisinin son halkası, 14 Ağustos 2020’de PlayStation 4 ve Xbox One platformları için oynanabilir olacak. Oyunun yeni nesil konsollar için ne zaman piyasaya sürüleceğiyse henüz bilinmiyor.