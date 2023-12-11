Bilim insanları, fareler için sanal gerçeklik gözlüğü ürettiler. Bu sanal gerçeklik gözlüğü, yırtıcı bir kuş saldırısı sırasında farenin beyin aktivitelerinin ölçülmesini sağladı.

Fareler üzerinde tonla çalışma yapan araştırmacılar, bugüne kadarki en ilginç girişime imza atmış olabilirler. ABD'de hizmet vermekte olan Northwestern Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, farelerin beyin aktivitelerini izleyebilmek için özel bir sanal gerçeklik gözlüğü tasarladılar. Gözlük, farenin vücudunu anlamsız bir biçimde kaplıyor.

Aslına bakacak olursak farelerle ilgili çalışmalar, zaten sanal gerçeklik teknolojilerinden yardım alınarak yapılıyordu. Ancak son çalışma, buna yeni bir boyut kazandırdı. Farelerin yırtıcı kuşlardan nasıl korunduklarına ilişkin beyin aktivitelerini ölçmeyi sağlayan sanal gerçeklik gözlüğü, farenin saldırı altındayken neler yaptığının anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Fareler için geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğü böyle görünüyor

Miniature Rodent Stereo Illumination VR (iMRSIV) olarak isimlendirilen sanal gerçeklik gözlüğü, bir farenin tüm çevresini simüle ediyor. Tabii bu süreçte yapılan tek çalışma, çevre oluşturulması da değil. Farelerin fiziksel tepkileriyle birlikte, saldırı anındaki beyin aktiviteleri de kayıt altına alındı. Hâl böyle olunca fare beyninin yırtıcı kuşların saldırılarından nasıl korunduğu da anlaşılmış oldu.

Araştırmanın baş yazarlarından Dom Pinke, elde ettikleri bulgularla ilgili açıklamalarda bulundu. Farelerin saldırılara karşı verdikleri tepkilerin sonradan öğrenilmediğini söyleyen bilim insanı, farelerin doğuştan itibaren saldırılara karşı korunma iç güdüsüne sahip olduklarını aktardı. Bu çalışma ile farelerle ilgili bir konu daha aydınlatılmış oldu.

Bulgular, Neuron üzerinden yayımlandı.