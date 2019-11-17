YouTube'da insanların eksikliğini çektiği tasarım bir Chrome eklentisi ile kullanıcılara sunuldu. Ücretsiz olan eklentinin kullanımı çok basit.

Çoğumuz YouTube'da video izlerken yorumlara da göz atıyoruz. Belki komik yorumlar, belki yerinde eleştiriler, belki de video hakkında ekstra bilgi almak için bu bölgeyi karıştırmadan videoyu kapatmıyoruz. Ama videonun alt kısmında bulunan bu bölge, yeri dolayısıyla videoyu takip ederken yorumlara göz atmayı zorlaştırıyor. Videoyu durdurmadan, durdurmayınca da acele etmeden yorumlara göz atmamıza izin veren bir düzene sahip değil YouTube'un tasarımı. Belki tasarımda yapılabilecek değişikler vardır, ya da belki biri bunu çoktan yapmıştır.

Burada tam istenilen şekilde yardımımıza koşan bir araçtan söz edeceğiz. SuperYouTube, YouTube'un video sayfa dizilimini çok mantıklı bir şekilde değiştiren ücretsiz bir Chrome eklentisi. Videoyu bir tarafa, bizi ilgilendiren yazıları da diğer tarafa alıyor.

Açıklama ve önerilenler kısmını da yukarı taşıyor

Eklentinin biz video izlerken aynı zamanda inceleyebilelim diye yukarı taşıdığı tek şey yorumlar bölümü değil. Açıklama ve önerilenler kısmını da yukarı alıyor. Peki nasıl mı bu kadar şeyi videonun altına taşırmadan sayfanın sağ kısmına sıkıştırıyor? Yorumlar, açıklama ve önerilenler kısmını seçilebilir üç sekme halinde tek bir bölüme alıyor. Böylece hiçbir şey için videonun alt kısmına inmenize gerek kalmıyor. Buna ek olarak aşağı/yukarı kaydırarak videonun sesini düşürüp yükseltebiliyorsunuz.





SuperYouTube, Chrome dışındaki tarayıcılarda mevcut değil. Chrome'dan indirdikten sonra eklentiler kısmından SuperYouTube simgesine tıklayıp buradan özelliği açık kapatabiliyorsunuz. Yani kullanımı da tasarımı kadar basit ve sade.

Eklenti, YouTube'un asıl düzenini unutturacak potansiyele sahip. Kullanıcılar da bu yeni olanaktan gayet memnun. Siz de bu ücretsiz uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.