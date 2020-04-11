Koronavirüse Karşı Kullanılan Favipiravir Ne İşe Yarıyor?

Koronavirüs hastaları üzerinde çeşitli ilaçların faydası olduğu konuşuluyor. Bunlardan biri de Türkiye’nin Çin’den getirdiği Favipiravir ilacı… Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastalara uygulanan ilaç hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu’nun gönderdiği yeni tedavi rehberinin, ağır koronavirüs vakalarında ortaya çıkan akciğer bulguları olmadan tedavi sürecinin başlamasını sağlayabileceği belirtilmişti. Bununla birlikte, koronavirüs tedavisinde birçok ilacın adı geçiyor. O ilaçlardan biri olan Favipiravi, ülkemizdeki pozitif vakalarda kullanılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den getirdiklerini açıkladığı Favipiravir ilacı için, “Yoğun bakım hastalarında süreyi 11-12 günden 4 güne düşürdüğünü bildiğimiz ilacı da Çin'den getirdik. İlaçların yoğun bakımda kullanımına başlandı.” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamaların ardından Favipiravir ilacının faydası gündeme geldi.

Bilim Kurulu Üyesi, Favipiravi hakkında konuştu:

T-705, Avigan veya favilavir olarak da anılan Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaç olarak biliniyor. İlaç, 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı diğer ülkelerde satışta. Çinli yetkililer, söz konusu ilacın yapılan denemelerde herhangi bir ters etkiye yol açmadığını ve koronavirüsün tedavisinde etkili olduğunu öne sürdü.

Favipiravir ilacıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Türkiye’deki bütün hastanelerde vakalara, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda tedaviler uygulanıyor. Bunlar hastaların durumuna, hastalığın ağırlığına göre belirleniyor.” dedi. Özlü, tedavide izlenecek yolların, Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu tedavi rehberine uygun olarak yapıldığını aktardı.

Özlü'ye göre Favipiravir'in Türkiye'de kullanılması büyük avantaj:

Çin’den getirilen ve halihazırda koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkilerinin dünyada yeni gösterildiğini dile getiren Özlü, “Bunun Türkiye’ye gelmesi, kullanılması bizim için büyük bir avantaj. Hastalık karşısında bizi daha güçlü bir duruma getiriyor. Ancak bu ilaçlar sadece ağır hastalarda kullanılacak. Ayrıca bir yandan sıtma ilacını da tedavide kullanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada koronavirüse karşı iyi geldiği söylenen ilaçlara ilişkin de uyarılarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Özlü, vatandaşların bu ilaçları kesinlikle kullanmamaları gerektiğini vurguladı ve ekledi: “Koronavirüsün tedavisi tamamen hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde hasta için büyük bir risk oluşabilir.”