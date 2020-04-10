Bilim Kurulu, Koronavirüs Tedavisi İçin Yeni Rehber Gönderdi

Klimik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yeni bir koronavirüs tedavi rehberi gönderdiğini söyledi.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, Klimik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Bülent Ertuğrul, CNN Türk’te bugün katıldığı canlı yayında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yeni bir koronavirüs tedavi rehberi gönderdiğini açıkladı.

Prof. Ertuğrul, Bilim Kurulu’nun gönderdiği tedavi rehberi sayesinde erken dönemde hastalığın tedavi edilmeye başlanabileceğini söyledi. Ertuğrul, yeni tedavi rehberinin testleri pozitif çıkan her hastaya tedavi verilmesini sağlayacağını da belirtti.

Prof. Bülent Ertuğrul’un açıklamasına göre Bilim Kurulu’nun gönderdiği yeni tedavi rehberi, ağır koronavirüs vakalarında ortaya çıkan akciğer bulguları olmadan tedavi sürecinin başlamasını sağlayabilir.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun koronavirüsün tedavisi için gönderdiği yeni tedavi rehberinin detayları henüz belli olmadı. Ancak vakaların erken aşamada tespit edilmesi ve erken tedaviye başlanması, iyileşen vaka sayısını hızlı bir şekilde artırabilir.

Yeni tedavi rehberinin gönderilmesinin yanında Sağlık Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamaya göre Bilim Kurulu bugün saat 16:00’da video konferans yöntemi ile toplantı yapacak. Yapılan toplantının ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir basın toplantısı düzenleyecek.