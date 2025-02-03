Fazla düşünmekten bazen geceleri uykuya dalamıyor, yoruluyor musunuz? Merak etmeyin, şu anda her 3 kişiden 1’i bu durumdan mustarip. Belki bu yazımızda size çözümünden bahsedemeyiz ama, bu durumun doğurduğu ‘olumlu’ bir durumu paylaşacağız.

Gün içerisinde koşturmak, spor yapmak ya da diyet uygulamak bazen kilo vermek için yeterli gelmiyor. Bunun fazla düşünmekle ilgisini sorgulamayın, çünkü oldukça fazla ilgisi var!

Çok düşünmek, bizim zannettiğimiz kadar kötü bir şey değil. Çünkü normalden daha fazla kalori yakmamıza sebep oluyor. Nasıl mı?

Zayıflamak için yalnızca beyni yormak yeterli mi?

Bazı insanlar, yalnızca beynini kullanarak günde binlerce kalori yakabiliyor. Üstelik yerinden bile kıpırdamadan! İyi de bu nasıl mümkün olabilir?

Aslında bu olay, satranç şampiyonunda tespit edilmiş ve daha sonra araştırmalara konu olmuş. 1984’te satranç dalında şampiyon olan Anatoli Karpov’un endişe verecek düzeyde zayıflamasıyla başladı her şey. Turnuva boyunca tam 10 kilo veren Karpov, günde yaklaşık 6 bin kalori yakıyordu.

Enerji tüketmek için yalnızca fiziksel aktivite yapmaya gerek yok.

Çünkü beynimiz, hiç hareket etmediğimiz anlarda bile sessiz bir enerji santrali gibi çalışıyor. Elbette bu durum, düşünce gücüyle zayıflamanın mümkün olduğu iddialarını doğrulamaz. Ancak bilimsel araştırmalara bakarsak daha fazla kalori yakabiliriz.

Beynimiz, vücut ağırlığının yaklaşık %2’sini oluştursa da dinlenme hâlindeyken tüketilen enerjinin %20’sinden sorumlu. Bu enerjinin büyük kısmı, nöronlar arası iletişimi sağlayan kimyasal ileticilerin üretimi, sinir sinyallerinin taşınması gibi temel işlevlerde kullanılıyor.

Hesaplamalara göre beyin, dakikada ortalama 0,18 kalori yakıyor.

Bu miktar, 5 watt’lık bir LED ampulün harcadığı enerjinin beşte birine denk geliyor. Yani beynimiz, bir ampul kadar parlak olmasa da sürekli "ışıldayan" bir organ. Tüm bu bilgiler eşliğinde uzmanlar, fazla düşünmenin kalori yakımında etkisini test etmek için bir deney gerçekleştirdi.

Deneye katılan kişiler, karmaşık matematik problemleri çözmek veya bulmacalarla uğraşmak gibi zorlu görevlerle karşılaştı. Bu esnada kişilerin kanlarındaki glikoz seviyesinin de düştüğü gözlendi. Beyin taramaları ise bu süreçte glikoz kullanımının arttığını doğruluyordu.

Ancak rakamlar, beklentileri karşılamaktan uzak.

Yoğun zihinsel aktivite, dinlenme hâline kıyasla sadece 1,3 kalori ekstra yakım sağlıyor. Gün boyu kesintisiz odaklanmayı varsaysak bile bu, fazladan enerji tüketimi en fazla 50 kaloriye ulaşıyor. Yani 1 dilim ekmek yakmak için bile saatlerce denklem çözmek gerekiyor.

Beynin enerji ihtiyacı, düşünsel eforla sınırlı da olsa bir artış gösteriyor. 1 saatlik yoğun bir kitap okuma seansı yaparsanız yaklaşık olarak 10-15 kalori yakabiliyorsunuz. Tabii bunu fiziksel bir aktiviteye entegre edersek 150-200 kalori yakımından söz edebiliriz. Dolayısıyla sadece düşünmek, tek başına kalori yakımında etkili olsa da aslında yeterli değil.

Tabii ki her şeyin başında düşünce gücünün ve inancın geldiğini de eklemeden olmaz.

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