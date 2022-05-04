Fed Faiz Oranını Açıklandı: 22 Yılın En Yüksek Faiz Artırımı

Piyasalardaki düşüş ve para politikalarında yaşanan sıkışma nedeniyle sıkıntılı bir süreçe girilmesinin ardından Fed, faiz oranında bir artışa gidilebileceğini duyurmuştu. Beklenen oldu ve faiz oranı 2000 yılından bu yana en yüksek seviyede artışa geçti.

Tüm dünya ekonomisinin son aylarda yaşadığı hareketli günlerin ardından bugün gözler bir kez daha Fed'den gelecek faiz kararına çevrilmişti. Bugün yapılan açıklamayla birlikte faiz oranlarında beklenen artış gerçekleşti.

Fed'in bu akşam gelecek kararına yönelik bir süredir beklentiler netti. Ekonomi dünyası, Fed'in politika faizinde 50 baz puanlık bir artışa gideceği beklentisi içerisindeydi. Gelen açıklama, beklentileri doğruladı.

Fed'den beklenen karar geldi, faiz oranı yüzde 1 seviyesine yükseltildi

Fed toplantısında alınan kararla politika faizi 50 baz puan artırıldı ve yüzde 1 seviyesine yükseltildi. Bununla birlikte Fed, 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen en yüksek faiz artışını yapmış oldu. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanan kararın ardından, Fed üyeleri 2022 yılı içinde dört kez daha faiz artışı gerçekleştirilebileceğini ön gördüklerini açıkladı.

Euro, dolar ve altında bir süredir devam eden düşüşün ardından alınan kararla birlikte, piyasalardaki dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor. Şu anda; dolar 14,80 TL, Euro 15,60 TL ve altın ise 889 TL. Fed’in faiz kararının etkileri ile birlikte borsalardaki değişimin nasıl olacağını ise bekleyip göreceğiz.