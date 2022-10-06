İtalyan süper otomobil devi Ferrari'ye ait gizli belgeler ve çok dahası internette herkese açık olarak paylaşıldı. Şirket, yaptığı açıklamada dosyaları doğrularken, siber saldırıya ait bir iz bulunmadığını belirtti.

Dünya çapında siber saldırılar giderek artmaya devam ederken bu saldırılar, özellikle büyük şirketleri olumsuz etkileyebiliyor. Geçtiğimiz günlerdeyse süper otomobil devi Ferrari, çarpıcı bir iddiayla gündeme gelmişti.

İtalyan basınına yansıyan bazı haberlere göre Ferrari’ye ait gizli belgeler, veriler, araçların tamir kılavuzları ve ‘diğer bilgileri’ hackerlar tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen belge ve bilgiler, 6,99 GB’lık dosya olarak herkese açık bir şekilde paylaşıldı. Hack iddiasına yönelik Ferrari'den de bir açıklama geldi.

Dosyalar internette ama siber saldırıya dair bir iz yok:

Ferrari, şirkete ait bilgi ve belgelerin çevrimiçi ortamda paylaşıldığını doğruladı. Fakat şirket, siber saldırının nasıl gerçekleştiğini henüz öğrenemediklerini, sistemlerinde siber saldırıya ya da fidye yazılımına dair bir iz bulamadıklarını açıkladı. Ferrari, siber saldırının şirketin operasyonlarını etkilemediğini de belirtti.

Söz konusu iddiaların dillendirildiği haberlerde Ferrari'yi hackleyen grubun 'Ransom EXX' olduğu belirtiliyordu. 2018'den beri faaliyet gösterdiği bilinen grup, bugüne kadar devlet kurumları, ünlü üreticiler ve önemli isimleri hedef alarak ün kazanmıştı. Grubun aynı adlı fidye yazılımını kullandıkları biliniyor.

Ferrari, bu saldırıyla birlikte bir yıldan kısa süre içinde ikinci siber saldırısını yaşadı. Aralık 2021’de Everest adlı bir grup, İtalyan üretici Speroni’yi hacklemiş, 900 GB boyutunda dosyayı paylaşmıştı. Söz konusu dosyalarda Ferrari, Lamborghini, Fiat Group ve diğer İtalyan devlere ait hassas bilgiler yer alıyordu.