Fiat Temmuz 2026 kampanyaları, Egea, Egea Cross, Grande Panda ve elektrikli modellerde dikkat çeken nakit indirimleri ve avantajlı kredi fırsatları sunuyor. Temmuz 2026 boyunca geçerli olan kampanyalar kapsamında bazı modellerde 150 bin TL'ye yaklaşan fiyat avantajları otomobil almayı düşünenlerin ilgisini çekiyor.

Fiat Temmuz 2026 döneminde hem binek hem de elektrikli modellerinde dikkat çekici kampanyalar sunmaya devam ediyor. Özellikle Egea ailesi, Grande Panda ve Topolino modellerinde uygulanan fiyat avantajları, nakit alım indirimleri ve düşük faizli kredi seçenekleri otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

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Temmuz 2026 Fiat fiyat listesi incelendiğinde, birçok modelde kampanyalı satış fiyatlarının öne çıktığı görülüyor. Ayrıca belirli modellerde sıfır faizli kredi, ertelemeli ödeme ve özel finansman destekleri gibi fırsatlar da kullanıcıların bütçesini rahatlatan seçenekler arasında yer alıyor.

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Fiat tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Egea Sedan 1.499.900 TL 1.369.900 TL Egea Cross 1.880.500 TL 1.780.500 TL Grande Panda Elektrikli 2026 1.609.900 TL 1.465.000 TL 500e 2026 2.249.900 TL - Topolino 684.900 TL 594.900 TL Grande Panda Elektrikli 2025 1.539.900 TL 1.390.000 TL Grande Panda Hibrit 1.669.900 TL - 600 1.989.900 TL 1.854.900 TL 500e 2025 2.149.900 TL -

Fiat İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

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