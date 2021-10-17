Firefox'un Köprü Görevi Gören E-Posta Servisi: Firefox Relay

Günlük hayatta birçok sitede üyelikler oluşturuyoruz. Bazen bu sitelerde kalıcı olurken bazen ise sadece bakınıp çıkıyoruz. Fakat üyelik isteyen her siteye e-posta adresimizi vermek zorunda mıyız? Dünyanın ileri gelen siteleri bile siber saldırılara uğrarken ve kişisel e-posta adresleri fellik fellik ortalarda dolaşırken; e-posta adreslerimizi nasıl güvene alabiliriz?

Mozilla, kâr amacı gütmeden kullanıcıların güvenlik ve gizliliğini gözeten uygulama ve yazılımlar oluşturan bir topluluk. Firefox Tarayıcı, Firefox Monitor, Mozilla VPN ve Facebook Container gibi ürünler üreten Mozilla'dan bir yenilik daha: Firefox Relay Servisi. Mozilla tarafından geliştirilen ve biz kullanıcılara ücretsiz sunulan bu uygulama ile kişisel e-posta adreslerimizi hiçbir siteyle paylaşmadan tüm kontrolü elimizde tutabiliriz.

Peki bu kontrolü nasıl sağlıyoruz? Oldukça basit: Firefox Relay; köprü görevi gören bir e-posta adresi oluşturuyor. Bizlere bu rastgele Firefox uzantılı e-posta adreslerini tanımlayan servis; kişisel e-posta adreslerimizi koruyor. Bize tanımladığı e-posta adreslerine gelen iletiler de kişisel e-posta adresimize yönlendiliriyor. Yani kısaca Firefox Relay, biz ve üçüncü şahıslar arasında bir köprü kurarak; kimliğimizi saklamış oluyor.

İlk bakışta bir Temp Mail ya da türevi gibi görünse de aslında meselenin özü pek de öyle değil. Temp Mail gibi yazılımlarda rastgele bir e-posta adresi edinsek de; iletiler bu rastgele oluşturulan e-posta adresine gönderildiği için bir karmaşa ve zorluk söz konusuydu. Firefox Relay ise daha farklı bir alternatif ile bizleri karşılıyor. Sisteme Firefox hesabınız ile giriş yaptığınızda size bir kullanıcı adı ve e-posta veriliyor. Gerekli ayarları basitçe yaptıktan sonra; bu kullanıcı adına gelen her ileti sizin kişisel e-posta adresinize yönlendiriliyor. Kısaca; yine kişisel e-posta adresimizi kullanmış oluyoruz ama bizim güvenliğimizi ve gizliliğimizi sağlamak için arada aracı bir e-posta adresi bulunuyor.

Firefox Relay nasıl kullanılır?

Öncelikle; Firefox Relay hizmetinden faydalanmak için tarayıcı olarak Firefox kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir tarayıcıdan Firefox Relay’in giriş sayfasına bağlanıyoruz. Sign in butonuna tıklayarak hizmete giriş yapıyoruz.

Bu ekranda bize herhangi bir Mozilla Firefox hesabımız olup olmadığını soracaktır. Eğer bir Firefox hesabınız yoksa üye olabilirsiniz.

Tebrikler, artık Firefox Relay'e üye oldunuz. Hesaba giriş sağladıktan sonra bizi bir ekran mesajı karşılıyor; bu mesajda Firefox Relay için en kolay tarayıcının Firefox olduğu olduğu hatırlatılıyor. Yine de siz istediğiniz tarayıcıyı kullanmakta özgürsünüz.

Bu karşılama mesajının hemen altındaki Generate New Alias butonunu seçiyoruz.

butonunu seçiyoruz. Burada bize Firefox uzantılı bir e-posta adresi veriliyor. İşte bu e-posta adresini artık istediğiniz sitede güvenle kullanabilirsiniz.

veriliyor. İşte bu e-posta adresini artık istediğiniz sitede güvenle kullanabilirsiniz. E-posta adresinin yanındaki mavi buton ile yönlendirmeleri açıp kapatabilirsiniz; Blocked ve Forwarded ile e-posta istatiklerinizi kontrol edebilirsiniz.

Yine aynı ekrandan Generate New Alias butonunu seçerek; birden fazla rastgele e-posta adresi edinebilirsiniz. Bu sayede bir sitede birden fazla üyelik açabilirsiniz. Tüm bu sitelerden gelen iletileri de kişisel e-posta adresinize yönlendirebilirsiniz.

butonunu seçerek; birden fazla rastgele e-posta adresi edinebilirsiniz. Bu sayede bir sitede birden fazla üyelik açabilirsiniz. Tüm bu sitelerden gelen iletileri de kişisel e-posta adresinize yönlendirebilirsiniz. Delete seçeneği ile oluşturduğunuz Firefox uzantılı e-posta adreslerinizi kolayca silebilirsiniz.

Peki ya siz daha önce Firefox Relay hizmetini duymuş ya da kullanmış mıydınız? Firefox Relay hizmeti için neler düşünüyorsunuz?