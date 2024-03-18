Eski bir teori üzerinde çalışan bir fizikçi, aslında evrenin kara maddeye gereksinim olmadan da açıklanabileceğini savunuyor.

Günümüzde geçerli kabul edilen modele göre evrende kara madde olarak adlandırılan kanıtlarını bulduğumuz ancak gözlemleyemediğimiz bir yapı bulunuyor. Bu modele göre evrenimiz 13 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlama ile ortaya çıktı. Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nden Teorik Fizikçi Rajendra Gupta ise alışılmışın dışında iddialarla ortaya çıktı.

Gupta'nın teorisine göre evrenin şu an hesaplanan yaşı aslında ışıktan kaynaklı bir yanılgı nedeniyle 13 milyar yıl olarak hesaplanıyor. Bu durumun farkına varıldığında ise evrenin gerçek yaşını hesaplamanın mümkün olduğunu söylerken, evreni açıklamak için de kara maddeye gerek kalmadığını öne sürüyor.

Evren aslında iki kat daha yaşlı olabilir mi?

Gupta'nın son yaptığı analizlere göre, evrenin ilk anlarının korunduğu devasa kozmik yapılardan gelen veriler bu bilgileri doğruluyor. Araştırmacı, evrenin yaşının 26,7 milyar yıl olduğunu söylüyor. Bu modelde, evrenin hızlanması gibi bir durum da söz konusu olmadığı için bu fenomeni açıklamakta kullanılacak bir kara maddeye de gereksinim kalmıyor. Bu teoriyle birlikte var olan kara delik ve galaksilerin gelişimi teorilerinin yenilenmesi gerekiyor.

Var olan modeli değiştirmek isteyen Gupta, bunun yerine eski bir teori olan "yorgun ışık" teorisini sunuyor. Bu teoriye göre ışığın kırmızıya dönüşü, ışık dalgaları arasındaki mesafenin açılmasından kaynaklanıyor. Bu modeli CCC adını verdiği "Eşbağımlı Eşleşme Sabiti" ile eşleştirildiğinde parçacıkların hareketlerini açıklamakta kullanılabiliyor.

Araştırma, The Astrophysical Journal'de yayımlandı.