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İhtiyacınız olan depolama alanını karşılayacak: Kingston Exodia Onyx USB 3.2 Flash Bellek

Kolay taşınılabilirliği, güvenli veri aktarımı ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcıların tercihi olan Kingston flash bellek, %12 indirimle 199,00 TL'ye düştü.

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Yurt dışı seyahatlerinizin vazgeçilmezi: Orret Home Evrensel Adaptör

Yurt dışı seyahatlerinde farklı priz tipleriyle uğraşmak artık sorun olmaktan çıkıyor. Orret Home Evrensel Adaptör, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerin prizleriyle tam uyum sağlayarak elektronik cihazlarınızı güvenle kullanmanızı sağlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde valizinizde neredeyse hiç yer kaplamayan bu ürün, Prime fırsatı ile şimdi 100,90 TL.

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Hijyenik ve pratik çözüm arayanlara: Pi&Go Oral B Şarjlı Diş Fırçası Saklama Kabı

Pi&Go Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Saklama Kabı, suya dayanıklı yapısı ve arka kısmındaki hava delikleri sayesinde fırçanızı kuru tutabiliyor. Çantada kolayca taşınabilmesi sayesinde seyahatler için de oldukça ideal olan bu ürün, Oral-B’nin birçok modeliyle uyumlu. Şimdi %24 indirimle 99,00 TL'ye satışta.

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İster koridorda ister dolap içinde kullanın: Hareket Sensörlü USB Şarjlı Led Lamba

Hareket sensörlü LED lamba; kablosuz tasarımı sayesinde dolap içi, merdiven altı, koridor gibi birçok alanda kolayca kullanılabilir. Ürün, USB ile şarj edilebilmesi, sürekli pil derdini ortadan kaldırırken, sensör özelliğiyle de enerjiden tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Fiyatı ise 110,00 TL.

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Derinlemesine temizlik için gerekli olan her şey tek bir üründe: AEE® 7'li Araç İçi Temizlik Fırça Seti

AEE set; farklı boyutlardaki fırçalarıyla torpido, klima, havalandırma kanalları gibi araç içi bölgelerde temizlik sağlıyor. Ayrıca fırçaların yumuşak kılları sayesinde çizilmelere karşı maksimum koruma sağlayabilirsiniz. Ürün, 178,99 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Sürüş sırasında içeceklerinizin dökülmesine son verin: Hobimtek Ht-X15 Araç İçi Bardak Tutucu

Hobimtek HT‑X15 Bardak Tutucu, araç içinde içeceğinizi sabit tutarak sürüş sırasındaki konforunuzu artırıyor. Havalandırma ızgarasına kolayca takılan bu ürün, kaymaz yüzeyi sayesinde bardak, termos ve şişeleri güvenle taşırken dökülmeleri önlüyor. Çok satanlar arasında da yer alan bu ürünü 135,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

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Patili dostunuzu hem tarıyor hem mutlu ediyor: Kedi Köpek Tüy Toplama Eldiveni

Kedi ve köpekler için özel olarak tasarlanmış tüy toplama eldiveni, tararken tüyleri nazikçe topluyor ve patili dostunuza masaj hissi veriyor. Eldiven formu sayesinde kullanım kolaylığı sunarken, dökülen tüyleri elinizin üzerinde topladığı için evde temizlik yükünü de azaltıyor. Ürün, düzenli kullanımda evcil hayvanınızın tüy dökülmesini kontrol altına alıyor. Tüy toplama eldiveni, 75,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

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