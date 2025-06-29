Bu hafta Amazon'da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Yaz sıcakları bilgisayar başında geçirilen saatleri zorlaştırırken laptop soğutucular hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. Aynı zamanda müzik dinlemek, oyun oynamak ya da online görüşmeler yapmak için tercih edilen kulaklıklar da haftanın en çok satan ürünleri arasında yerini aldı.

Bu hafta interneti ele geçiren popüler ürünlerin tümüne göz atmak isterseniz hadi içeriğimize!

''Bu içerik 29.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Fiyat performans ürünüyle listemize başlıyoruz: JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 510BT Kablosuz Kulaklık, hem uygun fiyatı hem de sunduğu yüksek performansla dikkat çeken bir model. 40 saate kadar kesintisiz kullanım süresi sunan bu kulaklık, yalnızca 5 dakikalık hızlı şarjla bile 2 saatlik müzik keyfi yaşatabiliyor. Bluetooth 5.0 bağlantısıyla birlikte gelen çoklu cihaz desteği, telefon ve bilgisayar gibi iki farklı cihaza aynı anda bağlanmanıza da imkân tanıyor.

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Hem güvenli hem kullanışlı: Viko Multi-Let Üçlü Priz

Elektronik cihazların sayısının arttığı günümüzde, güvenli priz ihtiyacı daha da önem kazandı. MultiLet’in 3’lü prizi, hem ev hem ofis kullanımı için oldukça ideal. Topraklama özelliği sayesinde elektrik akımlarını güvenli şekilde yönlendirirken, aşırı yüklenmelere karşı koruma sağlayarak cihazlarınızı güvence altına alıyor.

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Kompakt boyutuna rağmen oldukça güçlü: Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü

Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü, hem araç kullanıcılarının hem de bisiklet sahiplerinin ihtiyaçlarına pratik bir çözüm sunuyor. Boş bir otomobil lastiğini sadece 8 dakikada şişirebilen bu model, %25 daha hızlı şişirme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca ürün; 150 psi’ye kadar çıkabilen basıncı, dijital ekranı ve hedeflenen değere ulaştığında otomatik durma özelliği ile kullanıcıların tercihi oluyor.

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Güçlü performans, hızlı temizlik: Philips SpeedPro Max Şarjlı Dikey Süpürge

Philips SpeedPro Max kablosuz süpürge, PowerCyclone 8 teknolojisi ve 360° emiş başlığı ile dikkat çekiyor. Eco modda tek şarjla 65 dakikaya kadar çalışma süresine sahip olan bu cihaz, normal modda 30 dakika, turbo modda ise 21 dakika kullanım imkânı tanıyor. Çok satanlar listemizde yerini alan bu süpürge, toz haznesinin üst kısımda olması sayesinde alçak mobilyaların altına tamamen düz bir șekilde de girebilir.

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Hawk Gaming Chair FAB V4, özellikle uzun saatler bilgisayar başında vakit geçirenler için tasarlanmış bir oyuncu koltuğu. Nefes alabilen kumaş yapısı sayesinde terletmezken, sırt desteği ve boyun yastığı ile omurga dostu bir oturma deneyimi sunuyor. Ayrıca koltuğun kolçakları 3D çok yönlü ayarlanabilirken, sırt kısmı 180°’ye kadar yatırılabiliyor. Oyuncu koltuğu arayışındaysanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

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Özellikle yaz aylarında bilgisayarınız normalden fazla ısınıyorsa önerimiz: JUO C1 Led Ekranlı Notebook Soğutucu

JUO C1 LED ekranlı soğutucu, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte laptop’larında performans düşüşü ve ısınma yaşayan kullanıcılar için etkili bir çözüm sunuyor. Ürün, üzerinde bulunan dört fanla birlikte güçlü bir hava akımı sağlayarak cihazınızı hızlıca serinletiyor. Bunların yanı sıra 4 farklı yükseklik ayarına sahip olan bu model, 14” ile 17” arası tüm dizüstü bilgisayarlarla uyumlu.

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Uzun pil ömrüyle kesintisiz oyun deneyimi: Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Logitech G305, HERO sensörü sayesinde 12.000 DPI’a kadar hassasiyet sunarken, çift bağlantı desteği ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. En dikkat çekici özelliği ise pil ömrü. Mouse, tek bir AA pille 250 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Cihaz, ergonomik tasarımı ve uygun fiyatı ile hem günlük kullanım hem de oyunlar için ideal bir seçenek.

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Tüm masanızı kaplasın: Klasse Classic Mouse Pad

Klasse Classic Mouse Pad, 90 x 40 cm boyutlarıyla tüm masanızı kaplayarak hem klavyenizi hem de mouse'unuzu tek bir yüzeyde kullanmanızı sağlıyor. Ürünün pürüzsüz yüzeyi, optik ve lazer sensörlü farelerde yüksek hassasiyet sağlarken, kaymaz PU deri tabanı ise sabit durarak kaymayı önlüyor. Ayrıca mouse pad'i, dikişli kenarları sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz.

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Bu haftanın çok satanları arasında son sırada yerini alan ve kompakt boyutuna rağmen güçlü bir ses sunan HP DHS‑2111 hoparlör var. 3 W toplam çıkış gücüne sahip bu hoparlör, USB üzerinden güç alırken 3,5 mm jak bağlantısıyla bilgisayar, telefon ya da tablet gibi cihazlarla kolayca uyum sağlıyor. Ayrıca hoparlör, derinlikli ses deneyimi sunan dört hoparlörlü yapısı ve ayarlanabilir bas seviyesi sayesinde boyundan büyük bir performans sergiliyor da diyebiliriz.

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