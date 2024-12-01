2000’li yılların başında, internetin daha yeni şekillenmeye başladığı zamanlarda bir görsel paylaşım sitesi olarak karşımıza çıkan Flickr, epey bir kitleye sahipti.

Bugünkü Instagram’ın görevini üstlendiğini söylesek yanılmış olmayız. Siz de Flickr kullanıcılarından biriyseniz, ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

Peki bu meşhur site, ne oldu da ortadan kayboldu? Ya da biz mi öyle sanıyoruz?

Flickr, 2004’te kuruldu.

Kurulduğu ilk yıllarda kullanıcıların içeriklerini kolayca paylaşmasına, düzenlemesine ve keşfetmesine olanak tanıyan işlevlerle dikkat çekiyordu. Görselleri etiketlemek, favorilere eklemek, gruplar kurmak ve albümler oluşturmak o dönemler için zamanının çok ötesindeydi.

Kullanıcılar, fotoğraflarını paylaştıkları bu platformda sosyalleşmenin de keyfini çıkarıyordu. Tıpkı bir içerik üreticisinin şu an yaptığı gibi çeşitli paylaşımlar yapmak, Flickr döneminden beri aslında vardı. Sadece herkes konuya bu kadar hâkim değildi.

Flickr, verilere göre 2007’de internetin en büyük 19. sitesiydi.

Ancak bu ivme, kolay bir şekilde kaybedilecekti. Çünkü Flickr, görsel paylaşım sitesi olarak hayatımıza girse de gelişen teknolojinin doğasına uyum sağlamakta zorluk yaşayacaktı. Özellikle 2007’de Apple ilk iPhone’u tanıttıktan sonra dijital dünyada bir devrim yaşanmıştı.

Mobil cihazlar üzerinden internete erişim kolay hâle gelmiş, uygulamalar hayatımıza girmeye başlamıştı. Facebook, Twitter gibi uygulamalar artık popüler hâle gelirken Flickr, bu çağa ayak uydurmakta zorluk yaşıyordu.

2010’da meşhur Instagram’ın doğuşu, Flickr’ın çöküş sürecini de başlatmış oldu.

Mobil odaklı bir platform olarak hayatımıza giren ve hâlâ etkisini sürdüğümüz Instagram, kullanıcıların fotoğraf, video paylaşmasını, bunun yanında mesajlaşmasını da sağlıyordu. Kullanıcıları kendine çeken uygulama geliştikçe, Flickr’ı unutanların sayısı da çoğaldı.

Instagram’a karşı geniş özelliklerle müthiş bir geri dönüş yapmayı sağlayarak 2012’de 1 TB’a kadar depolama alanı sunsa da dijital dünyaya ayak uyduramayışı, yine platformun gücünü elinden almaya yetti.

2018’de Flickr, fotoğraf paylaşım platformu SmugMug tarafından satın alındı.

SmugMug, Flickr’ı belirli bir kullanıcı kitlesine hitap eden, niş bir platform olarak konumlandırmaya çalışsa da ücretsiz hesaplar üzerindeki 1000 görsel sınırı ve Pro hesap ücretlerinin arttırılması, kullanıcı kaybını giderek hızlandırdı. Sitedeki görsellerin büyük bir kısmı silinince de büyük bir ivme kaybetti.

Bugün hâlâ aktif olan Flickr, diğer sosyal medya platformlarının gerisinde kaldığı için artık adı bile duyulmuyor. Özellikle Instagram’ın her geçen gün sunduğu yenilikler, Flickr’ı çağın gerisine itmeye yetmişti. Şu an bazı fotoğrafçı ve sanatçılar Flickr’ı kullanıyor olsa da geniş bir kitleye hitap ettiğini söylemek artık çok zor.

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