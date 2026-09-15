Ford, Eylül 2026 döneminde farklı model ve motor seçenekleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. İşte Ford'un Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Ford, Eylül 2026 döneminde sıfır araç satın almak isteyenlere farklı segmentlerde sunduğu model seçenekleriyle alternatifler sunuyor. Binek otomobillerden SUV modellere, elektrikli araçlardan hafif ticari modellere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Ford'un Eylül ayı güncel fiyatları ve kampanyaları yakından takip ediliyor.

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Yeni araç alacaklar için liste fiyatları kadar dönemsel kampanyalar, kredi seçenekleri ve indirim fırsatları da merak konusu. Peki Ford Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Ford modellerinde kampanya var? İşte Ford Eylül 2026 güncel sıfır araç fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Ford Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Capri 3.211.600 TL - Explorer 2.232.300 TL - Puma ST 2.869.900 TL TL - Puma Gen-E 2.158.700 TL 1.936.900 TL Kuga 2.780.900 TL - Puma 2.238.900 TL -

Ford Puma: %4, Eski Courier'ı Getirene %6 Takas Avantajı

Ford Puma satın almak isteyenlere eski araçlarını Ford Yetkili Satıcılarına takasa vermeleri halinde %4 takas avantajı sunuluyor. Takasa verilen aracın Ford Transit Courier veya Ford Tourneo Courier olması durumunda ise bu avantaja ek %2 daha uygulanıyor ve toplam takas avantajı %6'ya çıkıyor.

Ford Puma Gen-E: %4 Takas Avantajı

Tamamen elektrikli Puma Gen-E'de de %4 takas avantajı bulunuyor. Takasa verilen araç Transit Courier veya Tourneo Courier ise avantaj %6'ya yükseliyor.

Ford Kuga: %6'ya Varan Takas Avantajı

Ford Kuga'da eski aracını takasa veren müşterilere %4 takas avantajı sunuluyor. Takasa verilen aracın Transit Courier veya Tourneo Courier olması halinde toplam avantaj %6 olarak uygulanıyor.

Ford Capri: %6'ya Varan Takas Avantajı ve %3 Test Sürüşü İndirimi

Ford Capri'de %4 takas avantajına, eski aracın Transit Courier veya Tourneo Courier olması hâlinde ek %2 avantaj ekleniyor. Böylece toplam takas avantajı %6'ya ulaşıyor.