Ford, Kasım 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Listede Explorer, Puma ST, Capri ve F-150 modelleri yer alıyor.
Bu içerikte Ford’un Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Ford fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Capri
|3.211.600 TL
|-
|Explorer
|2.322.000 TL
|-
|Puma ST
|2.782.900 TL
|-
|F-150
|8.004.500 TL
|-
Capri fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.211.600 TL
|-
|125 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik (2025)
|3.211.600 TL
|-
|140 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.371.600 TL
|-
|250 kW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|4.330.000 TL
|-
|250 kW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik (2025)
|4.063.100 TL
|-
Ford Capri, markanın tamamen elektrikli SUV modellerinden biri olarak Kasım 2026 listesinde yer alıyor.
Capri opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|12.700 TL
|Özel Renkler
|32.400 TL
|21' Alüminyum Alaşımlı Jant
|31.800 TL
|Isı Pompası
|139.600 TL
|Sürüş Destek Paketi Premium
|114.200 TL
|B&O Ses Sistemi Premium
|40.500 TL
Explorer fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125 kW, Elektrik
|Select, SUV, Otomatik
|2.322.000 TL
|-
|125 kW, Elektrik
|Select, SUV, Otomatik (2025)
|2.094.100 TL
|-
|140 kW, Elektrik
|Select, SUV, Otomatik
|2.391.300 TL
|-
|125 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|2.457.300 TL
|-
|125 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik (2025)
|2.305.100 TL
|-
|140 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.104.800 TL
|-
|250 kW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|4.217.200 TL
|-
|250 kW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik (2025)
|3.957.300 TL
|-
Ford Explorer, markanın elektrikli SUV ürün gamında farklı donanım ve güç seçenekleriyle konumlanıyor.
Explorer opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Özel Renk (Düş Mavisi & Mercan Kırmızı)
|25.600 TL
|21' Alüminyum Alaşımlı Jant
|25.600 TL
|Isı Pompası
|112.600 TL
|Sürüş Destek Paketi Select
|107.500 TL
|Sürüş Destek Paketi Premium
|92.100 TL
|B&O Ses Sistemi Premium
|32.700 TL
|Metalik Renk
|10.300 TL
Puma ST fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit
|SUV, 7 İleri Otomatik
|2.782.900 TL
|-
|1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit
|SUV, 7 İleri Otomatik (2025)
|2.187.900 TL
|-
Puma ST kompakt SUV sınıfında yer alan benzin/hibrit motor seçenekleriyle Kasım listesinde sunuluyor.
Puma ST opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Boya (Akik Siyah & Kurşun Gri)
|31.100 TL
|Özel Renk (Fantastik Kırmızı)
|58.700 TL
F-150 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|XLT Supercab, 2.7L EcoBoost
|10 İleri Otomatik, Benzin
|8.004.500 TL
|-
|STX Supercab, 2.7L EcoBoost
|10 İleri Otomatik, Benzin
|7.355.600 TL
|-
Ford F-150, markanın büyük pick-up sınıfındaki modeli olarak güçlü motor seçenekleri, yüksek taşıma ve çekme kapasitesiyle öne çıkıyor. Geniş iç mekanı, dayanıklı gövde yapısı ve arazi kabiliyetiyle hem iş odaklı kullanıma hem de günlük sürüş ihtiyaçlarına hitap ediyor.
F-150 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
F-150 için herhangi bir opsiyon belirtilmemiştir.
Kaynak: Ford