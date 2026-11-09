Ford, Kasım 2026 fiyat listesini açıkladı. Güncel listede Explorer, Puma ST, Capri ve F-150 modellerinin güncel fiyatları yer alıyor.

Ford, Kasım 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Listede Explorer, Puma ST, Capri ve F-150 modelleri yer alıyor.

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Bu içerikte Ford’un Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.

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Ford fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Capri 3.211.600 TL - Explorer 2.322.000 TL - Puma ST 2.782.900 TL - F-150 8.004.500 TL -

Capri fiyatları - Kasım 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 3.211.600 TL - 125 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik (2025) 3.211.600 TL - 140 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 3.371.600 TL - 250 kW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 4.330.000 TL - 250 kW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik (2025) 4.063.100 TL -

Ford Capri, markanın tamamen elektrikli SUV modellerinden biri olarak Kasım 2026 listesinde yer alıyor.

Capri opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 12.700 TL Özel Renkler 32.400 TL 21' Alüminyum Alaşımlı Jant 31.800 TL Isı Pompası 139.600 TL Sürüş Destek Paketi Premium 114.200 TL B&O Ses Sistemi Premium 40.500 TL

Explorer fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrik Select, SUV, Otomatik 2.322.000 TL - 125 kW, Elektrik Select, SUV, Otomatik (2025) 2.094.100 TL - 140 kW, Elektrik Select, SUV, Otomatik 2.391.300 TL - 125 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 2.457.300 TL - 125 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik (2025) 2.305.100 TL - 140 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 3.104.800 TL - 250 kW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 4.217.200 TL - 250 kW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik (2025) 3.957.300 TL -

Ford Explorer, markanın elektrikli SUV ürün gamında farklı donanım ve güç seçenekleriyle konumlanıyor.

Explorer opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Özel Renk (Düş Mavisi & Mercan Kırmızı) 25.600 TL 21' Alüminyum Alaşımlı Jant 25.600 TL Isı Pompası 112.600 TL Sürüş Destek Paketi Select 107.500 TL Sürüş Destek Paketi Premium 92.100 TL B&O Ses Sistemi Premium 32.700 TL Metalik Renk 10.300 TL

Puma ST fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit SUV, 7 İleri Otomatik 2.782.900 TL - 1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit SUV, 7 İleri Otomatik (2025) 2.187.900 TL -

Puma ST kompakt SUV sınıfında yer alan benzin/hibrit motor seçenekleriyle Kasım listesinde sunuluyor.

Puma ST opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Boya (Akik Siyah & Kurşun Gri) 31.100 TL Özel Renk (Fantastik Kırmızı) 58.700 TL

F-150 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat XLT Supercab, 2.7L EcoBoost 10 İleri Otomatik, Benzin 8.004.500 TL - STX Supercab, 2.7L EcoBoost 10 İleri Otomatik, Benzin 7.355.600 TL -

Ford F-150, markanın büyük pick-up sınıfındaki modeli olarak güçlü motor seçenekleri, yüksek taşıma ve çekme kapasitesiyle öne çıkıyor. Geniş iç mekanı, dayanıklı gövde yapısı ve arazi kabiliyetiyle hem iş odaklı kullanıma hem de günlük sürüş ihtiyaçlarına hitap ediyor.

F-150 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

F-150 için herhangi bir opsiyon belirtilmemiştir.

Kaynak: Ford