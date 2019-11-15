Ford Mustang Mach-E’nin Görselleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Ford Mustang Mach-E, tanıtımına 3 gün kala büyük bir hatanın kurbanı oldu. Ford, Mach-E için açılan sayfayı gizleyemedi ve ortaya aracın fiyatı, görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı.

Ford’un yeni elektrikli SUV’si Mustang Mach-E’nin tanıtımına üç gün kala birisi yeni aracın fotoğraflarını ve özelliklerini bulmayı başardı. Araca ait birçok görüntü internette yayınlandı. Görüntülerle birlikte aracın fiyatı da ortaya çıktı. Öyle görünüyor ki Ford, aracına ait olan bağlantıyı yeterince gizlemeyi başaramamış.

Elde edilen görüntülerde aracın da birçok özelliği yer alıyor. Bu özellikler arasında Mach-E’nin menzili, şarj süresi ve içi hakkında bilgiler bulunuyor. Ayrıca aracı satın alacak olan müşterilerin de yeni SUV’ye 2020 yılının sonuna kadar kavuşacağı bilgisi yer alıyor.

Mach-E, beş farklı versiyon olarak gelecek:

Ford’un sitesinden alındığı iddia edilen bilgilere göre Mach-E, beş farklı versiyon olarak gelecek. Bu seçenekler Select, Premium, California Rt. 1, GT ve First Edition olarak listelenmiş. Aracın Select versiyonu 43.895 dolar olurken Premium 50.600 dolar, California Rt. 1 52.400 dolar, limitli sayıda üretilecek First Edition 59.900 dolar ve GT versiyonu 60.500 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Aracın versiyonuna bağlı olarak menzili de değişiyor. Bilgilere göre araç dört çeker modda iken 335 kilometreden 482 kilometreye kadar uzanan menzile sahip olacak. Üst seviye versiyonlarda ise yalnızca dört çeker modu bulunacak. Bu bilgilere göre Ford’un yeni elektrikli aracının Tesla’ya büyük bir rakip olabileceğini söyleyebiliriz.

Ford Mustang Mach-E, 10 dakikalık şarjla 75 kilometre menzile sahip olacak:

Aracın şarj süresi ise yine oldukça iyi. İddiaya göre Mach-E, 10 dakikalık şarj sonucunda 75 kilometre menzile ulaşacak. Aracın iç kısmında ise Tesla Model 3’e benzer yerleşime sahip iki dijital ekran bulunacak. Yine Tesla Model 3 gibi ortada bulunacak ekran, bilgi eğlence hizmeti verecek.

Araç, Ford’un içten yanmalı motorunu kullanmadığından geleneksel ızgara ya da egzoza sahip değil. Bunun yerine tamamen düz görünüme sahip bir öne ve Mustang logosuna ev sahipliği yapıyor. Yine de aracın güzel gözükmediğini söylemek oldukça zor. Ford Mustang Mach-E’nin diğer resimlerini bu bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz.