İnsanlar olarak hepimizin akciğerlerimize gereken önemi gösterdiğini söylemek ne yazık ki kolay değil. Zydus Hospitals, akciğerlerimizin ne kadar güçlü olduğunu ölçebileceğimiz bir test yayınladı.

Akciğerlerimizin sağlığı, genel yaşam kalitemiz üzerinde önemli etkiye sahip oluyor. Öte yandan sağlıksız beslenme, sigara gibi nedenlerden dolayı zaman içerisinde ciğerlerimizi yıpratıyoruz. Bir noktadan sonra akciğerlerimiz güç kaybetmeye başlıyor.

Zydus Hospitals, özellikle de akciğerleri tehdit eden pandemi sürecinde, akciğerlerimizin ne kadar güçlü olduğunu kendi kendimize ölçebileceğimiz bir test yayınladı. Bu test sayesinde akciğerlerimizin zayıf mı, normal mi yoksa güçlü mü olduğunu kendimiz öğrenebiliyoruz.

Derin bir nefes alın

Akciğer testinin yer aldığı paylaşımı görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

"Burada akciğerlerinizin kapasitesini hızlıca ve kolayca test edebileceğiniz bir yol var. Nefesinizi tutun ve turları sayarken kırmızı topun dönüşünü izleyin. Ne kadar fazla tur boyunca nefesinizi tutabiliyorsanız, akciğer sağlığınız o kadar iyidir."

Her bir tur yaklaşık olarak 7 saniye sürüyor. Yani nefesinizi 1 dakika 10 saniye tutabiliyorsanız "süper akciğerlere" sahipsiniz demektir. Normal bir akciğer için bu süre 14 saniye olarak gösterilirken güçlü akciğerlerde ise süre 35 saniyeyi buluyor.

Özellikle genç okurlarımız için bu testi geçmek oldukça kolay olabilecek gibi gözükse de, belli bir miktar akciğer kapasitesi gerektiriyor. Ayrıca ciğerlerinizi test etmek istiyorsanız nefesinizi akciğerlerinize çekmeniz gerekiyor, dalak nefesi gibi teknikler hatalı sonuç verebilir.

Twitter gönderilerine ne kadar güvenebiliriz?

Nefes tutma süresi gerçekten de akciğerlerin ne kadar sağlıklı olduğunu ölçümlemek için kullanılabiliyor. Öte yandan nefes testini geçmiş olmanız, özellikle de koronavirüse karşı ciğerlerinizin tamamen dayanıklı olduğunu göstermemektedir.

Benzer nefes testleri internette zaman zaman "korona olmadığınızı/taşımadığınızı/bağışık olduğunuzu gösteren test" adıyla ortaya çıkıyor. Bu testlere de itimat etmemek gerekiyor. Nefes testleri akciğerlerinizin gücünü ölçmeye yarar.

Sizin test sonucunuz kaç çıktı? Yorumlarınızı bekliyoruz.