Fortnite, Yıllar Sonra Tüm Dünyada App Store'a Döndü (Hemen İndirebilirsiniz)

Fortnite, yaklaşık 5 yılın ardından Türkiye de dahil tüm dünyada App Store'a geri döndü. Şu anda Fortnite'ı iPhone'unuza indirip oynayabilirsiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler oyunu konumundaki Fortnite, Epic Games ve Apple arasındaki App Store ücretleri, tekel olma gibi nedenlerden dolayı devam eden savaş sebebiyle yaklaşık 5 yıl önce Appe Store’dan kaldırılmıştı. Geçen yıl itibarıyla da geri dönmeye başlamıştı. Öyle ki Mayıs 2025’te ABD’ye geri geldiğini görmüştük.

Şimdi ise oyunseverleri çok mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Epic Games tarafından yapılan duyuruda Fortnite’ın dünya çapında App Store’a resmen geri döndüğü açıklandı.

Fortnite’ın mobil versiyonunu artık indirebilirsiniz!

Fortnite’ın mobil versiyonu, dünya çapında iPhone ve iPad’lerin App Store’larından şu anda erişilebilir durumda. Buna Türkiye de dahil. Direkt buradaki bağlantıdan da ulaşabileceğiniz gibi iPhone’unuzdan App Store’a girdiğinizde Fortnite’ın mağazada yer aldığını göreceksiniz. Ücretsiz bir şekilde indirip oynamanız mümkün. Dünyada şu an için dönmediği tek yer Avustralya. Epic, orada açtığı davayı kazandığını ancak Apple’ın şartları uygulamaya devam ettiğini söylüyor. Yakında Fortnite’ın Avustralya’da da App Store’a geleceği ifade edilmiş.

Epic, Apple’ın App Store’da uyguladığı ücretler gibi zorunluluklar nedeniyle yıllardır savaş içerisindeydi. Tim Sweeney de konuya ilişkin açıklamasında Fortnite’ın bu geri dönüşünü “Apple Vergisi’nin sonunun başlangıcı” olarak nitelendirdi.

