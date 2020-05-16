Ücretsiz oyun ve özellik sunma furyasına Forza Horizon 4 ekibi de katıldı. Oyuna giren kullanıcılar mesaj kutularında ekipten gelen 'Ücretsiz 200 Süper Wheelspine sahipsiniz' bildirimini görünce bir yanlışlık olduğunu düşünmüş olsalar da yaşananlar tamamıyla gerçek.

Firmalardan, ücretsiz oyun ve özellikler gelmeye devam ediyor. Bu hafta sonu için bir planınıza yoksa ve Forza Horizon 4 oyuncusuysanız şanslısınız demektir. Bu hafta sonu tüm Forza Horizon 4 oyuncuları 200 farklı ücretsiz süper Wheelspin elde edecek. Bu da kazanılacak bir sürü araba, kredi ve modifiye öğeleri anlamına geliyor.

Sunulan tüm özelliklere sahip olmak biraz uzun sürebilir, bu yüzden kendinize rahat bir alan yaratıp yiyecek ve içeceklerinizi yakınınızda bulundurmak isteyebilirsiniz. Her şeyi yapabiliyorken oyunun başından neden ayrılasınız?

Tüm bu özelliklerin neden ücretsiz verildiği tam olarak bilinmiyor. Bazılarına göre; oyunların ücretsiz erişim ya da özellikler sunması pandemi sürecinde popüler bir akıma dönüştü ve şirketlere iyi birer reklam kampanyası imkanı sunuyor. Belki de sadece iyilik yapmak istiyorlar ya da delirdiler.

Forza Horizon 4 ekibi daha önce de ücretsiz bir mod yayınlayarak kullanıcılarını mutlu etmişti. The Eliminator modu, 72 oyuncunun katılabildiği bir şekilde tasarlanmıştı. Oyun severler, mod kapsamında birebir yarışlar yapabilirken birbirlerini elemeye çalışıyorlar. Kullanıcıların bu moddaki tek amacı, en sona kalan yarışçı olmak.

Bazı kullanıcılar ilk başta Forza Horizon 4’te bir aksaklık olabileceğini düşündülerse de gördükleri kesinlikle doğru.

Krediniz düşükse veya garajınızdaki son arabalardan bazılarını değiştirmek istiyorsanız, bu her ikisini de yapmak için oldukça sağlam bir fırsat. Kullanıcılar fazla sayıda arabaları olsa dahi daha fazlasını talep ediyorlar, daha sonra bu arabaları satarak yüksek krediler elde ediyorlar.

Ücretsiz özellikleri elde etmek çok kolay

Wheelspin almak için oyunu yükleyin ve mesajlar bölümüne gidin. Forza Horizon topluluk ekibinden gelen ‘Süper Wheelspinler ile ödüllendirildiniz!’ mesajı ile karşılaşacaksınız. Denetleyicideki A butonuna basın ve ücretsiz özelliklerin tadını çıkarmaya başlayın.