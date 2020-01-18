En Çok Beklenen 4 Araç Forza Horizon 4'e Eklendi

Çıktığından beri hayran kitlesi artan başarılı yarış oyunu Forza Horizon 4'e yeni bir güncellemeyle 4 yeni araç eklendi. Forumlarda uzun zamandır istenen araçlar, oyunun yeni 'Eliminator' modunda kullanılabilir durumda olacak.

Sevilen serinin son oyunu Forza Horizon 4’ün piyasaya çıkışının üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. Popüler yarış oyunu geçen sürenin ardından geliştiricisi tarafından güncellemeler almaya tam gaz devam ediyor. Oyunun battle-royale modu ‘Eliminator’ için eklenen yeni araçlar bu güncellemelerin en yenisi oldu.

Forza Horizon 4 oyuncuları uzun zamandır bazı araçların oyuna eklenmesini istiyordu. Yeni güncelleme sayesinde beklenen tam 4 yeni araç oyundaki garajınıza eklenebilir hale geldi.

En çok beklenen araba sonunda eklendi

Oyunun hayranları uzun zamandır bazı arabaların oyuna eklenmesini istiyordu. Bunlardan en çok isteneni 2018 Lamborghini Huracán Performante olmuştu. Forza forumlarında en çok istenen bu model de dahil olmak üzere 4 araba oyunun Eliminator modu için oyuna eklendi. Eski araba seven kitleyi unutmayarak 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex ve 1964 Porsche 356 C Cabriolet Emory Special modellerini oyuna ekleyen geliştiriciler, arazi aracı sevenler için de 2006 Hummer H1 Alpha Open Top modelini listeye dahil etti.

1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex:

1964 Porsche 356 C Cabriolet Emory Special:

2006 Hummer H1 Alpha Open Top:

Huracan Performante ve Porsche 356C Emory modelleri, daha önce sızdırıldığı iddia edilen oyuna eklenecek 100 aracın listesinde zaten yer alıyordu. Listede yer alan iki aracın oyuna eklenmiş olması, önümüzdeki aylarda listedeki birçok aracın daha oyuna eklenecek olduğu anlamına geliyor olabilir.

Eliminator modu içeriği

Güncellemeyi alan battle-royale modu Eliminator, oyuna yeni eklenmiş bir eklenti. Bu oyun modunda oynarken kullanabileceğiniz 9 yeni araç ise hemen aşağıda yer alıyor:

Top Gear Track-Tor

Mercedes Benz Unimog

MINI X-Raid

Hummer H1 Open Top

Quartz Regalia D

M12S Warthog CST

Jeep Wrangler DD

Funco F9

Isha’s Off-Road Taxi

Yeni güncelleme aynı zamanda oyuna tekli oyuncu modu için iki yeni yarış daha ekliyor. Bunlardan biri V12 motora sahip bir taksiyle bir jet uçağın yarışı, diğeri ise buggy bir arabayla motosikletlerin rakip olduğu, birçok atlayış içeren bir motocross yarışı olarak oyunculara sunulacak.