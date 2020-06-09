Forza Street'e 5 Yeni McLaren Otomobil Geldi

Forza Street, oyundaki araç çeşitliliğini artıran ve oyun deneyiminde iyileştirmeler sunan yeni bir güncelleme aldı. Mobil yarış oyununa son güncelleme ile 5 yeni McLaren otomobil eklendi.

Microsoft'un ikonik yarış serisi Forza'nın mobil oyunu Forza Street, geçtiğimiz ay tüm mobil platformlara gelmişti. Popüler mobil yarış oyununu iOS, Android ve Windows 10 cihazlarda 32.0.7 sürümüne getiren yeni güncelleme yayınlandı.

Yeni sürüm, otomobil çeşitliliğini artırmanın yanı sıra arayüzde kullanıcıların oyun içi deneyimini güçlendiren yenilikler sunuyor. Forza Street'in yeni güncellemesi, iyileştirilmiş filtreleme ve arama seçeneklerine ek olarak birkaç yeni McLaren aracı oyuna ekledi.

Yeni Forza Street güncellemesi, McLaren odaklı bir güncelleme olarak karşımıza çıktı

Forza Street'e gelen 32.0.7 güncellemesi, yeni McLaren içeriğiyle oyuna 5 yeni araç getirdi. Oyuncular artık 2016 McLaren P1 GTR, 2016 McLaren 570S Coupe, 1993 McLaren F1, 2018 McLaren 720S Coupe ve 2018 McLaren Senna'yı koleksiyonlarına ekleyebilecek.

Yeni araçlarla birlikte oyuncular, artık rakiplerini yenmek için ihtiyaç duydukları otomobili gelişmiş filtreleme seçeneği sayesinde daha rahat bulabilecek. Ayrıca koleksiyonlara eklenen yeni karo çevirme işleviyle araçlarının durumunu hızlıca kontrol edebilecek.

Forza Street, Xbox 360, Xbox One ve Windows 10'daki popüler Forza oyunlarını temel alan bağımsız bir mobil oyun. Mobil yarış oyunu kolaylaştırılmış kontroller ve daha kısa yarışlar sunuyor. Ayrıca Xbox Başarıları için Xbox Live'a, bulut kayıtlarına, arkadaş bağlantılarına bağlanarak çapraz oyuna olanak sağlıyor.