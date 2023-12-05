Alibaba tarafından geliştirilen "Animate Anyone" isimli yapay zekâ modeli son birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde. Bu model, herhangi bir fotoğraftan gerçekçi kısa videolar oluşturabiliyor.

Her gün daha da gelişen yapay zekâ teknolojileri bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Son günlerde sosyal medyada gündemi meşgul eden “Animate Anyone” da bunlardan biri. İnternette fotoğraf paylaşırken korkmamıza neden olacak bu model, Çinli teknoloji devi Alibaba’nın yapay zekâ ekibi tarafından geliştirildi.

Animate Anyone, kısaca açıklayacak olursak fotoğrafları videoya dönüştürebilen bir model. Deepfake fotoğraflar yetmiyormuş gibi şimdi de sahte videoları görmemize neden olabilecek bu yapay zekâ aracı, fotoğraftan videoya dönüştürme teknolojilerine âdeta çağ atlatıyor.

Animate Anyone, tek bir fotoğrafınızla video oluşturabilme yeteneğine sahip

Animate Anyone, herhangi bir insanın tek bir fotoğrafından birkaç saniyelik videolar oluşturabiliyor. Paylaşılan görüntülerde, model tarafından oluşturulan videoların ürkütücü derecede gerçekçi olduğunu görebiliyoruz.

Yalnızca insan fotoğrafları değil, anime karakterleri gibi fotoğraflardan da video oluşturulabiliyor

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arXiv’de yayımlanan bir çalışmayla açıklanan model yalnızca insan görüntülerinde değil, aynı zamanda çizgi film, anime karakterleri gibi farklı görüntüleri de videoya çevirebiliyor. Alibaba’daki geliştiriciler, Animate Anyone için bir de Github sayfası açmış.

Bazı kusurları olan model, henüz geniş çapta çıkış yapmaya hazır değil

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Videoları incelediğimizde fotoğraflardaki kişilerin çok büyük bozulmalar yaşamadığını görüyoruz. Bir videoda anime karakteri canlanıyor, diğerinde ise Lionel Messi’nin hareket etmeye başlıyor. Tabii ki kısa videolar ürettiği için sahte TikTok videoları oluşturmada bile kullanılabiliyor.

Ancak Animate Anyone tahmin edebileceğiniz gibi mükemmel değil. Tıpkı diğer üretken modellere benzer şekilde eller ve gözlerde problemler yaşıyor. Ya da videolarda dönmek gibi eylemler gerektiğinde zorluk yaşıyor ve bunun sonucunda bazı garip görüntüleri ortaya çıkarıyor. Zaten geliştiriciler de henüz tamamen hazır olmadığının altını çiziyorlar. Yine de bu tarz teknolojiler için önemli bir sıçrama olduğunu söyleyebiliriz.

Alibaba ekibine göre Animate Anyone, dünya ile paylaşılmaya hazır değil. Ekip, Github’da yaptığı açıklamada “Demoyu ve kodu halka açık olarak yayımlamaya hazırlamak için aktif olarak çalışıyoruz. Şimdilik kesin bir çıkış tarihi veremiyoruz.” diyor.

Böyle bir teknolojinin beraberinde getireceği riskleri de unutmamak gerek

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Bu tarz bir teknolojinin bazı endişelere yol açacağını söylememiz yanlış olmaz. Hâlihazırda deepfake fotoğraflar büyük problemlere neden olurken bir de sahte videoların internette dolaşmaya başlaması hiç iyi sonuçlar doğurmayacaktır.

Kötü niyetli bir kişinin, sadece tek bir fotoğrafla o kişiye istediği şeyi yaptırabilme ihtimali çok korkutucu. Umarız bu teknoloji geniş çapta çıkış yaptığında bir çözüm bulunmuş olur. Ancak şu kesin ki tahmin ettiğimizden çok daha yakın bir zamanda sosyal medya yapay zekâyla oluşturulmuş sahte TikTok videolarıyla dolup taşacak.