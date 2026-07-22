Fransa'dan AB'de Bir İlk: 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasaklandı!

Fransa Parlamentosu, 15 yaş altından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasayı kabul ederek Avrupa Birliği içerisinde bu adımı atan ilk ülke oldu.

Fransa Ulusal Meclisi, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan ve 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini engellemeyi hedefleyen yasal düzenlemeyi oyladı. Yapılan oylamada yasa tasarısı 81 oy reddine karşılık 279 oyla kabul edildi.

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Böylelikle Fransa, AB üyesi ülkeler arasında çocuklara yönelik bu tür bir sosyal medya yasağını yasalaştıran ilk ülke unvanını kazandı. Dünya genelinde ise Avustralya ve Endonezya gibi ülkelerde 16 yaş altı için benzer kısıtlamalar bulunuyor.

Yasanın yürürlük takvimi ve aşamaları

Meclis onayını alan yasal düzenlemenin uygulanmaya başlamadan önce, mevzuatın ülke anayasasına uygunluğunu denetleyen Anayasa Konseyi incelemesinden geçmesi gerekiyor. Yasa tasarı metninin bu denetimi sorunsuz tamamlaması durumunda uygulama iki kademeli bir takvim dâhilinde yürürlüğe konulacak.

İlk aşama 1 Eylül tarihinde başlayacak ve Fransa genelinde 15 yaşından küçük bireylerin yeni bir sosyal medya hesabı oluşturması tamamen yasaklanacak. İkinci aşamada ise 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla 15 yaş altındaki çocuklara ait aktif olan tüm sosyal medya hesaplarının silinmesi zorunlu kılınacak. Bunun yanı sıra, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı olan Eylül ayından itibaren Fransa'daki liselerde cep telefonu kullanımına yönelik kapsamlı bir yasak da devreye alınacak.