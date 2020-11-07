Ryan Reynold’ın başrolünde yer aldığı Free Guy adlı film, önümüzdeki ay vizyona sokulmayacak. Bu kararın sebebi ise hiç de şaşırtıcı olmayan bir şey: koronavirüs pandemisi.

Koronavirüs pandemisinin en kötü etkilediği sektörlerden biri de sinema sektörü olmuştu. Yaz aylarında görece daha iyi zamanlar geçiren sinemalar, kış aylarının gelmesi ve pandeminin yeniden yükselmeye başlaması ile birlikte tekrar zorlanmaya başladı.

Pek çok ülkede sinemalar tamamen kapatılırken açık olanlarda da oldukça sıkı şartlar uygulanmaya başlandı. Bu nedenle de yakın zamanda vizyona girmesi beklenen filmler peşpeşe erteleniyor. Bunlardan biri de Free Guy oldu.

Free Guy filminin vizyon tarihi değişti

Özellikle Deadpool filmiyle özel bir hayran kitlesi kazanan Ryan Reynolds’ın başrolünü oynadığı yapım, normal şartlar altında önümüzdeki ay beyazperdede olacaktı. Los Angeles ve New York gibi şehirlerde zaten kapalı olan sinemalara Avrupa’daki ikinci karantina döneminin de eklenmesiyle filmlerin tarihleri tekrar değişmeye başladı.

Free Guy filminin ne zaman vizyonda olacağı ise açıklanmadı. Muhtemelen filmin kalabalıkları çekebileceği bir dönem beklenecek. Bir diğer alternatif ise yapımın doğrudan yayın servislerine satılması.

Filmin vizyona girmesi için büyük ihtimalle 2021 yılını beklememiz gerekecek. O zamana kadar filmin yayın takvimi konusunda gelecek olan yeni haberleri bekleyeceğiz. Filmin yayın servislerine satılması ise pek olası değil.

Oyun dünyasında serbestçe yaşamak

Free Guy, Ryan Reynolds’ın canlandırdığı Guy adlı karakterin, yakın zamanda kapatılacak bir video oyununda yaşadığını keşfetmesi üzerine yaşadıklarını ele alacak. Bu komik yapımda gerçek dünya ile oyun dünyası birbirine girecek. Ortamlarda kırılacak bir dördüncü duvar varsa Reynolds kırmaya devam edecek.

Free Guy filminin oyuncu kadrosunda Raynolds’a Taika Waititi, Jodie Corner gibi isimler eşlik edecek. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Shawn Levy yer alacak. Filmin senaryosunda ise Matt Lieberman ve Zak Penn imzası bulunacak. Film hakkında siz ne düşünüyorsunuz?