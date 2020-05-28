Fujifilm, profesyonel fotoğraf makinelerini bilgisayarlar için video konferans uygulamalarında kullanılabilen birer webcam'e dönüştüren Fujifilm X Webcam adlı uygulamasını yayınladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket evden çalışma modeline geçiş yaptı ve bu süreçte video konferans uygulamalarının kullanımı arttı. Fujifilm, bilgisayar veya telefonların kameralarından memnun olmayanlar için GFX ve X serisi kameraları dünyanın en pahalı webcam'lerine dönüştüren yeni bir uygulama yayınladı.

Salgının hala etkisini sürdürmesi nedeniyle insanlar artık evde kalmaya alıştı ve webcam satışları büyük oranda arttı. Ancak birçok fotoğrafçı, webcam satın almak yerine kendi ekipmanlarına yönelmeyi tercih etti. Fujifilm, bu nedenle profesyonel fotoğraf makinelerini webcam'e dönüştürmenizi sağlayan Fujifilm X Webcam adlı uygulamayı duyurdu.

Fujifilm'den ücretsiz webcam uygulaması: Fujifilm X Webcam

Fujifilm'e göre kullanıcılar, yazılımı bilgisayarlarına kurup kameralarını USB kablosu ile bilgisayara bağlayarak bir webcam olarak kullanabilecek. Şirket, "Dijital kameralarımızın yerleşik web kameralarına göre gelişmiş kalitesi, Fujifilm'in benzersiz renk profilleri sunan Film Simülasyon modları gibi gelişmiş işlevlerinin yardımıyla web konferansınızı iyileştirecek." diyor.

Yazılım ne yazık ki şimdilik sadece Windows 10 bilgisayarlarda kullanılabiliyor ve Mac için destek sunmuyor. Eğer GFX ve X serisi kameralardan birine ve Windows 10 çalıştıran bir PC'ye sahipseniz, yazılımı buradan indirebilirsiniz.

Fujifilm X Webcam'in desteklediği fotoğraf makinesi modelleri: