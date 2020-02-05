Fujifilm, X100 serisinin beşinci modeli X100V'yi duyurdu. X100V serinin retro çizgisini yeni bir lens, yeni bir sensör ve gelişmiş hibrit vizör ile birleştiriyor. Cihazla ilgili detaylar haberimizde.

Akıllı telefonlardaki kameralar, artık fotoğraf çekme konusunda beklentileri aşmış durumda. Günümüzde fotoğraf makinelerine olan ilgi gitgide azalsa da Fujifilm'in X100 serisi her zamanki gibi güçlü ve ikna edici bir seçenek olarak öne çıkıyor. X100 serisinin yeni üyesi X100V, öncekilere göre fark yaratan özelliklerle tanıtıldı.

Fujifilm X100V, yeni 26 megapiksel X-Trans CMOS 4 APS-C sensörüne ve X-Pro3'ün görüntü işlemcisine sahip. Cihaz ayrıca yine X-Pro3'ün gelişmiş OLED/optik vizörünü, otomatik odaklama sistemini ve diğer bazı özelliklerini de devralıyor. Fujifilm, X100V'nin 23 mm f/2.0 lensinin önceki X100 kameralara göre daha az bozulma gösterdiğini, odak uzaklığı ile diyafram açıklığının değişmediğini ancak yakın odak performansını artırdığını söylüyor.

Fujifilm X100V böyle görünüyor

X100V'nin gövdesi, önceki X100 kameralardaki magnezyum alaşım yerine saten kaplamalı alüminyumdan üretildi. Tasarım X100F'ye çok benzerse de bazı yerlerde daha keskin çizgiler var. Ayrıca kameranın gövdesi hava koşullarına karşı dayanıklı olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, eğer yağmurda veya diğer sert koşullarda çekim yapmak istiyorsanız Fujifilm'in adaptörünü almalı ve bir lens filtresi yapıştırmalısınız.

X100V'nin hibrit vizörü, optik vizörü kullanmadığınız durumlar için 3,69 milyon noktalı OLED EVF ekrana sahip. Yine de görüntüleri önizlemek veya odağınızı kontrol etmek için optik vizörün sağ alt kısmına küçük bir elektronik çerçeve yerleştirebiliyorsunuz. Otomatik odaklama performansı, serinin diğer makineleri gibi etkili ve hızlı çalışıyor.

Fujifilm X100V, 30 fps'de 4K çekim yapabiliyor. Ancak video modundan en iyi şekilde yararlanmak için X100V'nin HDMI bağlantı noktasına harici bir donanım takmanız gerekiyor. Ayrıca çözünürlük 1080p seviyesine çekilirse saniyede 120 kare yavaş çekim videolar da çekebiliyor.

X100V, bu ay siyah veya gümüş renk seçenekleri ile 1.400 dolardan piyasaya sürülecek ve selefi X100F'den 100 dolar daha pahalı bir seçenek olarak satışa sunulacak.