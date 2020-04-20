Futbolcu Ozan Tufan CS:GO'da XANTARES ile Karşı Karşıya

Fenerbahçe futbolcularından Ozan Tufan, spor dünyası karantina sürecinde eve kapanınca CS:GO’ya sardı. Türkiye’nin en popüler ve profesyonel oyuncularından İsmailcan Dörtkardeş ile karşılaşan Tufan, rakibini herkesin harcı olmayacak bir şekilde alt etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle spor dünyası eve kapandı, futbolcular antrenmanlarını uzaktan yapmaya, kulüpler de sporcuları teknolojik ekipmanlarla uzaktan takip etmeye başladılar. Tabii ki de sporcular eve kapanınca farklı alanlarda karşımıza çıkmaya başladılar. Örneğin Fenerbahçeli Ozan Tufan, karantina sürecinde CS:GO oynamaya başladı.

Ozan Tufan’ın oyun dünyasına yakınlığı daha önce pek çok kez gündem olmuştu. Ancak oyunlarla ilgili becerilerini nasıl sergilediğine çok tanık olamamıştık. Tufan, Espor dünyasının en popüler oyunlarından birisi olan CS:GO’da profesyonel oyuncu İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş ile karşılaştı.

Ozan Tufan vs. XANTARES:

Karantine günlerinde karşı karşıya gelen iki isim, aslında oyun dünyasından uzak olan pek çok ismin de yer aldığı bir maçtaydı. Beşiktaş futbolcularından Dorukhan Toköz, sosyal medya fenomeni Reynmen, müzisyen İlyas Yalçıntaş ve Ozan Tufan’ın bulunduğu takım; XANTARES’in takımıyla karşılaştı. Wita TV CS:GO kanalında yayınlanan maçın en ilginç anı ise Tufan’ın XANTARES’i bıçakla alması oldu.

Maçın tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda sansür bulunmadığını belirtelim: