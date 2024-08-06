Samsung'un Galaxy AI özelliklerini Galaxy A serisi telefonlara getirmek için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Türkiye'de de oldukça popüler 2 model, Galaxy AI özelliklerini alacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 ailesi ile başlattığı Galaxy AI devrini daha fazla cihaza ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Konuya aşina kaynakların bildirdiğine göre Samsung, Galaxy AI kapsamındaki özellikleri bu kez Galaxy A serisi telefonlara sunacak.

Edinilen bilgilere göre Galaxy A35 ile Galaxy A55, Galaxy AI özelliklerini alan ilk Galaxy A serisi telefonlar olarak kayıtlara geçecekler. Bu telefonların Türkiye'de de oldukça popüler olduğu bilgisini paylaşalım.

Galaxy A35 ve Galaxy A55 sahipleri, Galaxy AI özelliklerini çok yakında kullanabilecekler

Konuya aşina kaynaklara göre Samsung, bu ay veya gelecek ay "One UI 6.1.1" arayüz güncellemesini Galaxy A35 ve Galaxy A55 için yayımlayacak. İşte bu güncelleme, Galaxy AI özelliklerini söz konusu akıllı telefonlara getirecek.

Ancak burada önemli bir detay var. Samsung, Galaxy S24 için sunduğu Galaxy AI özelliklerinin tümünü, Galaxy A serisi telefonları için sunmayacak. Bu bağlamda; hangi özelliklerin kapsam dışı bırakılacağı belli değil. Ancak tahminler, yüksek işlemci gücü gerektiren özelliklerin kırpılacağı yönünde. Samsung tarafından yapılacak açıklamalar, tüm bunların netleşmesini sağlayacak.