Yılın ikinci çeyreğinde dünyada en çok satılan telefonların açıklanmasıyla Samsung'un da en iyi performansı gösteren cihazı belli oldu. Zirvede beklenenin aksine bir amiral gemisi değil, orta segment cihaz yer aldı.

Temmuzun bitimiyle birçok sektörden yılın ikinci çeyreğine dair veriler geldiğini görüyorduk. Akıllı telefonlar da bunlardan biriydi. Öyle ki pazar araştırma firması Counterpoint Research, birkaç gün önce son üç ayda en çok satılan telefonları açıklamıştı. Listede iPhone 15’in zirvede yer aldığı görülmüştü.

Apple zirvede yer alsa da Samsung’la arasındaki mücadele hız kesmeden devam ediyordu. Peki Samsung’un en çok hangi telefonu sattı? Burada bir amiral gemisi değil, orta segmentte bir cihaz karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy A15, şirketin ikinci çeyrekte en iyi performans gösteren telefonu oldu

Samsung’un geçen yılın sonunda tanıttığı orta segment telefonu Galaxy A15 5G, şirketin son üç ayda en çok satan telefonu olmayı başardı. 2024’ün ilk çeyreğinde en çok satan Samsung markalı telefon Galaxy S24 Ultra idi. Ancak A15 5G, ikinci çeyrekte dünyada %2’lik pazar payıyla onu geçmeyi başardı. Dünyada en çok satanlar arasında ise iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro’dan sonra 4. sırada yer aldı.

Üstelik yalnızca A15 5G değil, 4G versiyon da üst sıralarda yer aldı. A15’in 4G versiyonu, dünyada 5. sırada yer alırken Samsung’un kendi telefonları arasında ikinci oldu. Amiral gemisi modellerde ise Galaxy S24 Ultra’nın dünyada 9.’uncu olduğunu görüyoruz. Şirketin uygun fiyatlı A serisinden diğer birçok cihaz da listeye girmeyi başarmış.

A15 5G’nin zirvede yer alması pek şaşırtıcı değil. Öyle ki telefon, uygun fiyata üst seviye özellikler sunuyor. Aşağıdan bu özellikleri görebilirsiniz.

Samsung Galaxy A15 özellikleri

Ekran İşlemci 4G versiyon : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 5G versiyon: MediaTek Dimensity 6100 Plus RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 50 MP, 5 MP, 2 MP Ön Kamera 13 MP Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi Android 14

A15’in sadece 4G versiyonu ülkemizde var

Samsung, son üç ayda en çok satan telefonu Galaxy 15 5G’yi ülkemizde sunmuyor. Bunun yerine en çok satan ikinci telefonu olan 4G versiyonu var. 4G versiyonun farkı, MediaTek Helio G99 işlemciyle gelmesi. Benzer şekilde oldukça popüler olan bu cihazın fiyatı 11.499 TL.

Yılın ikinci çeyreğinde en çok satan telefonlar için: