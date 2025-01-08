Game of Thrones: Kingsroad, yeni bir oynanış fragmanı ile karşımıza çıktı. Aksiyon dolu oyunun beta test tarihleri ise belli oldu.

Game of Thrones evreninden yeni bir aksiyon-macera RPG oyunu geliyor. Netmarble, Game of Thrones: Kingsroad için yeni bir oynanış fragmanı yayımladı ve oyunun beta test tarihlerini açıkladı.

Game of Thrones: Kingsroad, iOS, Android ve Windows PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Merakla beklenen oyunun beta test tarihleri ise netleşti.

Game of Thrones: Kingsroad'un 2025 yılı içerisinde çıkması planlanıyor

Oyun, oyunculara uzun kılıç kullanan bir Şövalye, çift hançerle savaşan bir Suikastçi veya Sellsword gibi sınıflardan birini seçme imkânı sunuyor. Netmarble, tamamen manuel kontrollerle oynanacak bu oyunda savaş mekaniklerinin oldukça dinamik olacağını belirtiyor. Oyun, oyuncuları Kuzey'deki Tyre Hanesi'nin varisi olarak yeni bir hikâye deneyimlemeye davet ediyor. Oyunun beta testleri ise 16-22 Ocak tarihleri arasında, ABD, Kanada ve Avrupa'daki belirli bölgelerde yapılacak.

Oyuncular, bu tarihlerden önce 12 Ocak’a kadar oyunun resmi web sitesinden başvuru yaparak beta sürecine katılabilecek. Game of Thrones: Kingsroad'un tam sürümünün ise 2025 yılı içinde çıkması planlanıyor.

Oynanış fragmanı: