Dizi sektörünün ve HBO'nun göz bebeği olan Game of Thrones, 20 yeni poster ve Twitter emojileriyle çıkışına az kaldığını tekrar hatırlattı.

Game of Thrones'un yapımcısı HBO, bugün Twitter hesabı aracılığıyla 20 karakterin yeni posterini yayınlandı. 20 farklı karakterin taht üzerinde yer aldığını gördüğümüz posterler, kısa süre içerisinde Twitter gündemine oturdu.

Posterlerden daha fazla dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Twitter, posteri yayınlanan 20 karakter için özel emojiler tasarladı ve her biri için özel hashtag açıldı. Twitter tarafından yayınlanan Game of Thrones emojilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanan bu emojiler, Twitter kullanıcıları tarafından çok sevildi ve birkaç saat önce çıkmış olmalarına rağmen dünya gündeminde yer edindi. Emojilerin yüksek çözünürlüklü hallerine, aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

HBO tarafından yayınlanmış olan posterlerin bazılarını sizler için derledik. Haberin sonunda yer alan bağlantıdan posterlerin tamamına ulaşabilirsiniz.

Yayınlanan posterlerin tümüne ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Unutmadan ekleyeyim, merakla beklediğimiz Game of Thrones'un son sezonu 14 Nisan'da karşımızda olacak. Çıkışına az zaman kalmış olsa da son sezonu izleyeceğimiz için içimiz buruk diyebiliriz.