Karakomik Filmler, Beklenenden 10 Ay Geç Vizyona Girecek

Tek seansta iki film birden izleyeceğimiz Karakomik Filmler için yeni vizyon tarihi açıklandı. Yapımın normal şartlarda 18 Ocak 2019’da vizyona girmesi gerekiyordu, ancak sektörel tartışmalar filmi neredeyse 2020 yılına kadar erteledi. Yeni vizyon tarihi ise 18 Ekim.

Aylar süren ön çalışmalar, senaryo üzerinde yıllar boyunca verilen emek, belki de G.O.R.A. ile aynı yaşta sayılan bir dizi hikaye… Cem Yılmaz’ın kaleminden çıkan Karakomik Filmler serisi, pek çok açıdan büyük bir beklenti yaratıyor. İzleyicilerin tek seansta iki ayrı film izleyecek olmaları ise işin en deneysel tarafını oluşturuyor.

2018’in son aylarından bu yana sinema sektöründe devam eden tartışmalar nedeniyle, Karakomik Filmler vizyona girememişti. Normalde 18 Ocak 2019 olarak açıklanan ilk ikili yapımın ardından, yine tek seansta iki film şeklinde olacak Karakomik Filmler 2, 15 Mart 2019 tarihinde vizyona girecekti. Mart ayı geldi, izleyiciler tartışmalardan dolayı daha ilk yapımı bile göremediler.

Aralık ayında yayınlanan ilk fragmanın ardından Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan gibi yeni filmleri ilgiyle beklenen yapımcıların adını hep tartışmalarla duyduk. Erdoğan’ın imzasını taşıyan Organize İşler: Sazan Sarmalı ise vizyona girişinin ardından 15 gün geçtikten sonra Netflix’te yayınlanarak, bambaşka tartışmalara neden oldu. Sonuç olarak insanlar filmlerin içeriğinden çok, onlara nasıl ve ne zaman ulaştıklarını tartışmaya başladılar.

Peki Karakomik Filmler neden 10 ay geç vizyona giriyor?

Herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da sinema sektörünün en pasif dönemlerinden birisine girdiğimizi biliyoruz. Her yılın Eylül ayıyla başlayan yaklaşık 5 aylık dönem, çok sayıda kaliteli filmin vizyona girdiği dönem olarak biliniyor. Salonlar, Sonbahar ve kış aylarında oldukça aktif kalıyorlar. İlkbahar aylarının başlamasıyla birlikte, sinemalarda daha çok global gişe filmleri yer alıyor. (Örn: Avengers: Endgame vb.)

Cem Yılmaz, daha önce Karakomik Filmleri herhangi bir internet platformunda yayınlamayacaklarını dile getirmişti. Nitekim normal şartlarda 15 Mart vizyona girmesi beklenen serinin devam filmi için henüz net bir tarih açıklanmış değil. Belki de bir sürpriz yapılır ve devam filmini önümüzdeki 18 Ekim’den sonra bir internet platformunda görürüz.