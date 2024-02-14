Partneriniz oyun oynamaktan vazgeçmeyen biri ve ona hediye almakta zorlanıyorsanız, doğru içeriktesiniz. Sizlere gamer partneriniz için alabileceğiniz çeşitli ürünler sıraladık.

Kabul edelim, sevdiğimiz birine hediye almak isterken hiç göstermediğimiz kadar özen göstermek isteriz. Ona hediye seçerken hem onun işine yarasın, hem sevsin ve hem de seçtiğimiz şey hediye edildiği için mutlu olsun isteriz.

Özellikle oyun oynamaktan büyük keyif alan bir partneriniz varsa ve hediye seçmekte zorlanıyorsanız ve hediye için geç de kaldıysanız ona alabileceğiniz hediyelerden biri bu listemizde olabilir. Dilerseniz hemen listemize eklediğimiz ürünlere göz atarak partnerinize alacağınız hediyeyi seçebilirsiniz. Birkaç günlük sapma olsa da bu hediyelerle partnerinizin gönlünü alabilirsiniz.

Gamer partneriniz için alabileceğiniz en kullanışlı hediyelerden biri ile başlıyoruz: Gaming mouse pad. Mouse ve klavyenin kaymaması için mikro dokuma yüzeyi ile artık partneriniz oyunlarda daha isabetli nişan alacak. Kaymaz kauçuk tabanı sayesinde oyunlarda seri mouse hareketlerinde bile rahatı bozulmadan oyun oynamaya devam edebilecek. Üstelik 10 farklı renk seçeneği ile çalışma ortamını istediği gibi kişiselleştirebilir. 90x40 ölçüsü, bir gamer için gayet geniş bir kullanım alanı sunuyor.

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İlk sıraya eklediğimiz mouse pad için kaliteli ve şık bir mouse arıyorsanız, Logitech G G305 Lightspeed kablosuz mouse tercih edebilirsiniz. Kablo derdi olmadan oyun oynamanın kıymetini gamerlar daha iyi anlayacaktır. Logitech'in bu kablosuz mouse'u, 200'den 12.000 DPI'a kadar hassasiyet sunduğu için partneriniz en isabetli atışları bile kolaylıkla yapabilir. 6 programlanabilir tuşu, oyunlarda yüksek verim alınmasını sağlarken tek bir AA pil ile tam 250 saate kadar oyun oynayabilirsiniz. Eğer partneriniz oyun oynamaktan size vakit ayıramazsa, Webtekno hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. :)

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Rekabet ortamını kızıştıracak bir ürün olan JBL Quantum 100 kulaklık ile artık oyunlar daha da heyecanlı hâle gelecek. En küçük ayrıntıları bile duymanıza olanak sağlayan bu kulaklık ile pek çok zorlu oyunda rahatlıkla birinci olabilirsiniz. Hafif kafa bandı, uzun soluklu oyunlarda bile ağırlık yapmaz ve rahatsızlık vermez. Kulak yastıklarının da yumuşacık olması, bu kulaklığı daha da çekici bir hâle getiriyor.

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Havit kulaklık standı, yalnızca kulak üstü kulaklıklar için değil, aynı zamanda oyun severlerin çalışma ortamına RGB ışık tabanı ile renk katacak. Bu sadece bir kulaklık standı değil, aynı zamanda kablosuz şarjı destekleyen cihazlarınızı standın sağ ve sol kenarlarında şarj etmenizi sağlayan bir ürün.

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Dokunma geri bildirimi oldukça hassas olan bu klavye ile oyun oynamanın tadı daha çok çıkıyor. 4 mm hareket mesafesi ve 50gr dokunma kuvveti ile sessiz çalışma özelliği birleşince, ortaya harika bir gaming keyboard çıkıyor. Üstelik avuç içi desteği ve ayarlanabilir ayakları ile klavyeyi istediğiniz rahatlıkta kullanabilirsiniz.

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Klavye temizleme seti dediğimize bakmayın; sadece klavyenizi değil aynı zamanda kulaklığınızı da temizleyebileceğiniz bu temizlik seti ile temiz bir oyun ortamı yaratabilirsiniz. Klavyenizdeki tuşları kolaylıkla çıkarabilmeniz için beraberinde gelen aparat, temizliği daha da pratik hâle getiriyor.

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Oyun tutkunları, gece boyunca süren oyun maratonlarında uyanık kalmak için çareyi kahve içmekte buluyor. Ama soğuyan kahve, molalarınızın tadını bozabilir. Bunun için bardak ısıtıcı kullanmak, kahve keyfinizi asla yarıda bırakmayacak.

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Pek çok akıllı telefon, artık kablosuz şarj özelliğini barındırıyor. INIU kablosuz şarj standı, dikey ve yatay modları ile telefonunuzu şarj ederken görüntülü görüşmeler yapabilir veya partnerinizle beraber portre modunda sevgi dolu videolar çekebilirsiniz. Ayrıca ayarlanabilir ortam ışığı sayesinde çalışma ortamınıza ayrı bir hava katacak olan bu şarj standı, tek ürün fiyatına ikili olarak satılıyor.

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Oyunları sadece tek başına oynacak değilsiniz. Pek çok platformda açacağınız oyun yayınları ile sevdiklerinizle beraber oyun keyfi yaşayabilirsiniz. Logitech C505 HD WebCam, gürültü engelleme özelliği ve ortam ışığına göre otomatik ayarlanan ışık düzeltmesi sayesinde net video görüşmeleri yapmanızı sağlar. 720p çözünürlükte olması da artılarından biri.

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Laptop ile oyun oynayanların vazgeçemediği ürünlerden biri de laptop soğutucular. Rampage laptop soğutucu, dört ayrı soğutma fanı ile laptop oyun deneyiminizi güçlendirerek daha keyifli oyunlar oynamanızı sağlar. Fanlarının ses düzeyi ise 15 dB'i geçmiyor, bu da sessiz bir çalışma ortamı sağlıyor demek. 17 inç'e kadar laptop desteklediği için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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