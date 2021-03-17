GÖZ (Gelecekle Özdeşleşen Zirve), ilk kez 2020'de gerçekleştirilen, geleceğe yönelik & gelecekte daha fazla önem kazanacak alanlara değinilen bir zirvedir. Bu yılki GÖZ Zirvesi, 20 Mart tarihinde 13:00’te başlayacak.
Etkinlik, Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü YouTube kanalında canlı yayınlanacak ve 17:00’de sona erecek. Etkinlik sonunda katılan herkese katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler de verilecek.
Tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek etkinliğin oturumları şu şekilde olacak:
- Oturum Gülşah Akın & Duygu Birecikli (Age Provacateur) - Pazarlamada Teknoloji Entegrasyonu
- Oturum Erkin Erol (Teknosa) - E Ticaret
- Oturum Emrah Kozan (Piksel Akademi) - Tasarım Odaklı Düşünce
- Oturum Güney Sevindik (Etkin Kampüs) - İnovasyon ve Girişimcilik
Gelecekle Özdeşleşen Zirve etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için yalovaemk.com web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca buraya tıklayarak da etkinliğe başvurabilirsiniz.