Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yer alacağı Gelecekle Özdeşleşen Zirve, 20 Mart tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.

GÖZ (Gelecekle Özdeşleşen Zirve), ilk kez 2020'de gerçekleştirilen, geleceğe yönelik & gelecekte daha fazla önem kazanacak alanlara değinilen bir zirvedir. Bu yılki GÖZ Zirvesi, 20 Mart tarihinde 13:00’te başlayacak.

Etkinlik, Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü YouTube kanalında canlı yayınlanacak ve 17:00’de sona erecek. Etkinlik sonunda katılan herkese katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler de verilecek.

Tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek etkinliğin oturumları şu şekilde olacak:

Oturum Gülşah Akın & Duygu Birecikli (Age Provacateur) - Pazarlamada Teknoloji Entegrasyonu Oturum Erkin Erol (Teknosa) - E Ticaret Oturum Emrah Kozan (Piksel Akademi) - Tasarım Odaklı Düşünce Oturum Güney Sevindik (Etkin Kampüs) - İnovasyon ve Girişimcilik

Gelecekle Özdeşleşen Zirve etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için yalovaemk.com web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca buraya tıklayarak da etkinliğe başvurabilirsiniz.