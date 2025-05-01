Google, Gemini sohbet botuna hem yapay zekâ üretimi hem de yüklenen görselleri düzenleme özelliği ekledi.

Google, Gemini sohbet botu uygulamasının artık hem yapay zekâ tarafından oluşturulan görselleri hem de telefondan ya da bilgisayardan yüklenen görselleri düzenlemeye izin verdiğini duyurdu.

Gemini’ya entegre olarak gelen bu yerleşik (uygulama içi) görsel düzenleme özelliği, bugünden itibaren kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Önümüzdeki haftalarda ise bu özellik çoğu ülkede kullanılabilir hale gelecek ve 45'ten fazla dili destekleyecek.

Gemini görselleri düzenlemeye izin verecek

Yeni güncelleme Google’ın mart ayında AI Studio adlı platformunda test ettiği yapay zekâ görsel düzenleme modelinin devamı niteliğinde. O dönem bu araçların herhangi bir görseldeki filigranı (watermark) kaldırabilme özelliğiyle gündem olmuştu. Şimdi ise Gemini’nin bu yeni düzenleme aracı, tıpkı ChatGPT’nin yakın zamanda tanıttığı düzenleme aracı gibi, bağımsız çalışan yapay zekâ görsel üreticilerine kıyasla çok daha başarılı sonuçlar sunma potansiyeli taşıyor.

Yeni Gemini özelliği, her komutta görsel ve metni birlikte işleyebilen çok adımlı bir düzenleme süreci olarak karşımıza çıktı. Google, bu özellikle birlikte “daha zengin ve bağlama uygun” yanıtlar sunduğunu belirtti. Kullanıcılar artık görsellerin arka planını değiştirebiliyor, objeleri başka öğelerle değiştirebiliyor, yeni detaylar ekleyebiliyor ve daha fazlasını kolayca yapabiliyor.

Google ise şu örnekleri paylaştı: “Örneğin, kişisel bir fotoğrafı yükleyip Gemini’den farklı saç renkleriyle nasıl göründüğünü gösteren bir görsel oluşturmasını istemek mümkün. Ya da ejderhalar hakkında bir uyku hikâyesinin ilk taslağını hazırlatıp, bu hikâyeye eşlik edecek görseller üretmesini sağlamak da.”

Google'ın bahsettiği bu örnekler kulağa deepfake (sahte görsel ya da video üretimi) riskini çağrıştırdıysa bu konuda da bir açıklama yaptı. Gemini ile oluşturulan veya düzenlenen tüm görsellere görünmez bir filigran yerleştirdiğini belirtti. Tüm Gemini üretimi görsellerde görünür filigran kullanımını da test etmeye başladığını duyurdu.